صفقاتنا أفضل.. نجم برشلونة يفجر غضبًا في ريال مدريد

ردّ داني أولمو نجم فريق برشلونة الإسباني، بشكل مثير عن رأيه في التعاقدات التي قام بها فريقه، مقابل تعاقدات ريال مدريد هذا الصيف.

وعزز الفريق الكتالوني صفوفه بحارس المرمى خوان غارسيا والمهاجم ماركوس راشفورد، بالإضافة إلى وصول روني باردجي، رغم أن المدرب هانزي فليك لم يتخذ قراره النهائي بشأن السويدي بالنسبة للموسم المقبل.

وحتى الآن، ترك اللاعب الشاب انطباعًا رائعًا في المباريات الودية خلال الجولة الآسيوية.

في المقابل تعاقد ريال مدريد مع دين هويسن، وترينت ألكسندر أرنولد وألفارو كاريراس.

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تعليق مثير من أولمو

أغلق برشلونة ملف التعاقدات الجديدة هذا الصيف، باستثناء أي فرصة طارئة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

مع هذه التعديلات في الفريق، عبر داني أولمو عن فخره بالتعاقدات الناجحة التي أجراها برشلونة هذا الصيف.

وعند سؤاله خلال مقابلة مع إذاعة كوبي عن صفقات ريال مدريد، كان ردّه واضحًا: "نحن أيضًا عززنا صفوفنا، وبشكل أفضل".

وأضاف: "هل تعاقدنا بشكل أفضل؟ نعم".

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ولا يبدو أن أولمو منشغل بتحركات الفرق المنافسة في لا ليغا، خاصة أتلتيكو مدريد الذي أبرم العديد من الصفقات هذا الصيف.

وقال: "جميع الفرق تقوم بتغييرات في السوق، ونحن لا نهتم بمن يعزز صفوفه أو يضم لاعبين جددًا. يجب أن نركز على أنفسنا".

ويخوض داني أولمو موسمه الثاني مع برشلونة، بعد أن كان الصفقة الأبرز للفريق الصيف الماضي. وفي مباراة أمس أمام سيول، شارك الدولي الإسباني في التشكيلة الأساسية.