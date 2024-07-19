استقر أحد نجوم برشلونة الإسباني على الرحيل عن العملاق الكتالوني في الموسم المقبل.

وتشهد أروقة نادي برشلونة تحركات واسعة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد على رأسها محاولة التعاقد مع ثنائي منتخب إسبانيا نيكو ويليامز وداني أولمو.

واستقر سيرجي روبيرتو أحد قادة برشلونة على الرحيل بعد ارتباط دام 14 عامًا مع الفريق الأول عقب تصعيده من فرق الشباب.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن قرار نهائي اتخذه اللاعب بالرحيل وعدم انتظار إدارة برشلونة لتجديد عقده الذي انتهى بشكل رسمي مع الفريق.

وأشارت إلى أن إدارة برشلونة حددت مهلة حتى يوم 10 أغسطس المقبل لتجديد عقد اللاعب انتظارًا لحل بعض الأمور الخاصة بقواعد تسجيل اللاعبين في الموسم المقبل.

وتحدث البرتغالي ديكو المدير الرياضي بنادي برشلونة مع سيرجي روبيرتو بحسب الصحيفة وأرسل له شروطًا مالية مكتوبة لتجديد عقده ولكنه أوضح للاعب أن النادي لا يستطيع تسجيله في الوقت الحالي وسينتظر دوره في التسجيل بموعد أقصاه 10 أغسطس المقبل.

ولكن روبيرتو استقر على الرحيل وعدم الانتظار إلى حين حل مشاكل برشلونة لا سيّما أنه تلقى اهتمامًا من 3 أندية بالدوري الإسباني وهي إشبيلية وفالنسيا وجيرونا.

ويرغب روبيرتو صاحب الـ 32 عامًا في الرحيل إلى الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل لخوض تجربة مختلفة.