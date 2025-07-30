طلب راتبه كاملًا للرحيل.. نجم الأهلي المصري يصدم الإدارة (فيديو)

وجه أشرف داري، مدافع النادي الأهلي المصري، صدمة قوية لإدارة ناديه، التي ترغب في رحيله خلال الفترة الحالية من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي آخر.

وكان الأهلي قد تعاقد مع داري في أغسطس 2024 قادمًا من نادي بريست الفرنسي بعقد يمتد لأربعة مواسم، ضمن خطة تدعيم خط الدفاع، لكنه لم يظهر بانتظام بسبب تعرضه لإصابات متكررة، آخرها خلال مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية 2025، التي ودّعها من دور المجموعات برصيد نقطتين.

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ووفقًا لأحدث التقارير الإعلامية، فإن أشرف داري بات على مقربة من الرحيل عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب التقارير، فإن إدارة النادي الأهلي تلقت عرضًا للتعاقد مع المدافع المغربي في صفقة تبلغ قيمتها 2 مليون دولار من أحد الأندية السعودية.

ولكن وفقًا لما ذكره تقرير لقناة "إم بي سي مصر"، فإن "أشرف داري صدم الأهلي وقال لإدارة النادي برئاسة محمود الخطيب أريد عقدي كاملًا مقابل الرحيل، وهذا هو شرطه الوحيد".

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وأضاف التقرير: "لا بد من العناية بملف اختيار اللاعبين الأجانب، وكل المشاكل التي تعاني منها الفرق المصرية، خاصة نادي الزمالك، بسبب اللاعبين والمدربين الأجانب، وكل الغرامات وإيقافات القيد بسبب هذه الأزمات".

ويسعى الأهلي في الفترة الحالية لحل مسألة كثرة عدد الأجانب بالفريق، حيث يتواجد لاعبون مثل رضا سليم والتونسي محمد الضاوي "كريستو"، وتسعى الإدارة لسرعة تسويقهما قبل غلق باب قيد الدوري المصري في الأيام المقبلة، ومنعًا للدخول في أزمة كبيرة حال عدم القدرة على قيدهما.

وبمجرد رحيل رضا سليم وكريستو، ستصبح قائمة أجانب الأهلي بها 5 لاعبين فقط، وستنتهي الأزمة، إذ سيتواجد بالفريق الأحمر كل من: التونسي محمد علي بن رمضان، والثنائي المغربي أشرف داري وأشرف بن شرقي، والمالي أليو ديانج، والسلوفيني نيجك غراديشار.