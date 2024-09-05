لامين يامال: حين كنت صغيرا كنت ألعب الكرة مع الكلاب

تحدث لامين يامال، نجم برشلونة، عن بدايته مع عالم كرة القدم، مشيرا إلى أنه اعتاد اللعب في الشارع مع أشخاص أكبر منه، كما كشف أنه كان يلعب مع الكلاب، حيث شجعه والده على ذلك لكسر رهبة الخوف لديه.

وقال لامين يامال في حوار مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "كنت دائماً أحمل كرتي معي، حتى عندما أذهب إلى المدرسة آخذها معي وأظل أركلها حتى أصل إلى الصف، ثم أخفيها في الحقيبة؛ لأن المعلمة لم تكن تسمح لي بتركها على المقعد".

وأضاف: "عندما كنت صغيراً كنت ألعب بالكرة مع الكلاب، والدي شجعني على ذلك، وقال لي إنها لن تعضك، أعتقد اللعب ضد الكلاب هو أصعب شيء يمكنك القيام به".

وأوضح: "كما أن اللعب في الشارع جعلني أتغلب على الخوف من اللعب مع أشخاص أكبر مني، كان عمري 11 أو 12 سنة عندما كنت ألعب مع أشخاص بعمر الـ20، أعتقد أن هذا جعلني أتغلب على الخوف خاصة في مواجهة واحد ضد واحد، وجعلني أستمتع وأستطيع اللعب ضد أي شخص، وفي أي مكان".

المقارنة مع ميسي

وعن المقارنة الدائمة بينه وبين الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، قال يامال: "الأهم هو ترك إرث، أن تصنع مسيرة مهنية، وفي النهاية يتم مقارنتك بليونيل ميسي، من الصحيح أنه عندما يتم مقارنتك بأفضل لاعب في التاريخ، فهذا يعني أنك تفعل الأمور بشكل جيد، لكني أحاول أن أكون نفسي".

وعن لاعبين تابعهم وتأثر بهم في بداية مسيرتهم، أشار إلى: "نيمار في سانتوس، وميسي بالتأكيد، ودافيد فيا وبيدرو وكل فريق برشلونة، هذه أولى ذكرياتي عن كرة القدم عندما بدأت بالمشاهدة مع والدي ووالدتي في المنزل".

وأردف: "كنت أذهب إلى منزل صديقي؛ لأنه كان يملك حاسوباً، وكنت أتابع فيديوهات نيمار فترات طويلة، ثم عندما أعود إلى المنزل أحاول تقليد الحركات التي يقوم بها في غرفتي".

وعن الأمور التي تعلمها في أكاديمية برشلونة الشهيرة "لا ماسيا"، أوضح يامال: "أسلوب اللعب، لأني عندما كنت ألعب في نادي لا توريتا كنت أملك المهارات الفردية، وكل شيء لكني لم أكن أعرف كيف أتحكم بنفسي، ولا أعرف متى ألعب بسرعة ومتى ألعب ببطء، كما تعلمت اللعب كفريق. كل هذه الأشياء تعلمتها في برشلونة وهو النادي الذي يعرف كيفية تطوير اللاعبين من هذه الناحية".

ودخل يامال التاريخ بعدما تواجد في قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2024.

وأعلنت "فرانس فوتبول" عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم 2024 وجاء لامين يامال على رأسهم.

وأصبح لامين يامال أصغر مرشح على الإطلاق يترشح لجائزة الكرة الذهبية، وتجاوز بذلك كيليان مبابي والذي كان أصغر لاعب مرشح لجائزة الكرة الذهبية في عام 2017 أثناء تواجده في موناكو الفرنسي بعمر 18 عاما و293 يوما.

ويبلغ لامين يامال من العمر 17 عاما و53 يوماً.

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ولعب نجم برشلونة الشاب 65 مباراة، سجل 10 أهداف، وصنع 14 تمريرة حاسمة.

وقاد لامين يامال منتخب إسبانيا للتتويج بلقب أمم أوروبا (يورو 2024) وذلك على حساب إنجلترا.