غارناتشو يثير غضب جمهور مانشستر يونايتد بصورة السيجارة الإلكترونية (شاهد)

أثار أليخاندرو غارناتشو، نجم مانشستر يونايتد، غضب جماهير ناديه والذين حاولوا الدفاع عنه بقوة طوال الفترة الماضية بعد استبعاده من قبل المدرب البرتغالي روبن أموريم، بعد تداول صورة جديدة له يحمل خلالها "سيجارة إلكترونية".

ووضعت إدارة نادي مانشستر يونايتد مجموعة من اللاعبين على قائمة الخروج من النادي هذا الصيف أبرزهم غادون سانشو وغارناتشو وماركوس راشفورد، الذي خرج بالفعل معارًا لبرشلونة.

وظهر غارناتشو، البالغ 21 عامًا، وهو يقوم برسم وشم جديد على ذراعه، وظهر في الصورة وهو يمسك جسمًا شبيهًا بـ"سيجارة إلكترونية"؛ ما أثار جدلًا واسعًا، وجاءت هذه اللقطة في وقت يواجه فيه اللاعب ضغوطًا كبيرة بشأن مستواه ومستقبله؛ ما فتح الباب أمام تساؤلات حول مدى تركيزه على مسيرته الكروية.

وبينما دافع بعض المتابعين عن المهاجم الشاب معتبرين أن الأمر لا يعدو كونه مشهدًا عابرًا من حياته اليومية، عبّر آخرون عن خيبة أملهم، معربين عن مخاوفهم من أن تؤثر تصرفاته خارج الملعب في صورته وأدائه في أعلى المستويات.

ويواصل غارناتشو الدفع نحو مغادرة مانشستر يونايتد للانتقال إلى تشيلسي، ليطوي آخر فصول رحلته في "أولد ترافورد".

ووفقًا للخبير في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، فقد توصّل تشيلسي لاتفاق شخصي مع اللاعب الشاب.

وكشفت صحيفة "ذا تليغراف" أن تشيلسي سيتفاوض مباشرة مع مانشستر يونايتد، في ظل تمسّك النادي الإنجليزي بعدم السماح برحيل غارناتشو مقابل أقل من 50 مليون جنيه إسترليني.

وفي حال سارت الأمور بسلاسة، قد يتمكن غارناتشو من طي صفحة الإحباط في مانشستر، ليصبح محور إحدى أبرز صفقات الصيف، ويفتتح فصلًا جديدًا في مسيرته داخل ملعب "ستامفورد بريدج".