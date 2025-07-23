توتنهام يقتحم سباق التعاقد مع نجم ريال مدريد

دخل منافس جديد سباق التعاقد مع البرازيلي رودريغو، مهاجم ريال مدريد، بعد عدة أخبار تحدثت عن اهتمام ليفربول وبايرن ميونخ وبرشلونة بخدماته.

وعاش النجم البرازيلي موسما سيئا برفقة الفريق الملكي، حيث تراجع دوره بعد التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، كما تراجع مستواه ولم يشركه المدرب الجديد تشابي ألونسو كثيرا خلال بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت مؤخرا في أمريكا وتوج بلقبها فريق تشيلسي.

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وبعد أخبار اهتمام ليفربول وبايرن ميونخ اللذين دخلا السباق مبكرا للتعاقد مع مهاجم ريال مدريد، تحدثت تقارير إعلامية عن رغبة توتنهام الإنجليزي في الدخول للسباق وخطف النجم البرازيلي ليكون رمزا للمشروع الجديد للفريق.

توتنهام الفائز بالدوري الأوروبي الموسم الماضي والذي سينافس على كأس السوبر الأوروبي أمام باريس سان جيرمان غير مدربه السابق الأسترالي أنجي بوستيكوغلو بعد الإنجاز الأوروبي بأسبوعين وعين الدنماركي توماس فرانك مدربا جديدا.

ودخل توتنهام سوق الانتقالات بقوة وصرف 200 مليون يورو، حيث تعاقد مع الغاني محمد قدوس مقابل 63 مليون يورو من وست هام يونايتد والإنجليزي مورغان جيبس وايت مقابل 70 مليون يورو من نوتنغهام فوريست والفرنسي ماتياس تيل مقابل 35 مليون يورو من بايرن ميونخ والنمساوي كيفن دانسو مقابل 20 مليون يورو من لانس.

رودريغو مصير مجهول

وما زال مصير النجم البرازيلي رودريغو مجهولا في ريال مدريد رغم كون الطرفين النادي واللاعب لم ينفيا كل الأخبار التي تحدثت عن الرحيل هذا الصيف.

ويقضي النجم البرازيلي عطلته في الولايات المتحدة الأمريكية، وينتظر أن يجتمع مع المدرب الإسباني تشابي ألونسو وإدارة ريال مدريد لتقرير مصيره النهائي.

وتحدثت تقارير أخرى عن وضع ريال مدريد لسقف يتجاوز 100 مليون يورو مقابل التخلي عن النجم البرازيلي.