قبل أول صافرة.. 4 أزمات تحاصر زيزو في الأهلي المصري

أثارت صفقة انتقال اللاعب أحمد مصطفى "زيزو" إلى النادي الأهلي، في يونيو الماضي، جدلاً واسعاً في الأوساط الكروية المصرية.

ووقّع اللاعب، صاحب الـ 29 عاماً، عقود الانتقال إلى الأهلي بعد نهاية ارتباطه بنادي الزمالك، الذي انضم إلى صفوفه في يناير 2019 وحقق معه العديد من الألقاب، ووصل إلى المركز السادس في تاريخ هدافي الفريق الأبيض.

وبمجرد انتقال اللاعب، انفجرت بعض الأزمات في وجهه وأصبحت بمثابة كوارث تحاصره في القلعة الحمراء، وتهدد بتشتيت تركيزه، وهو ما يرصده "إرم نيوز" في السطور التالية:

شكوى الزمالك

رحل زيزو عن الزمالك، ولكن النزاع بينه وبين إدارة القلعة البيضاء ما زال مستمراً بعدما تقدم مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط، ثم لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد المصري لكرة القدم؛ بسبب انقطاع اللاعب عن تدريبات فريقه قبل نهاية عقده.

ودخل زيزو في أزمة قانونية مع فريقه السابق بمجرد توقيعه للأهلي، وسط مطالبات من الزمالك بالحصول على تعويض مالي من اللاعب ومعاقبته بسبب إخلاله بعقده مع النادي.

أزمة العقد

مع توثيق الأهلي عقد زيزو في الاتحاد المصري لكرة القدم، تفجرت أزمة أخرى بعد أنباء أشارت إلى فتح جهات رقابية تحقيقات موسعة بشأن قيمة العقد المسجل لدى الاتحاد من جانب الأهلي.

وترددت أقاويل حول تسجيل الأهلي راتب اللاعب وقيمة العقد بمقابل أقل مما يحصل عليه زيزو؛ من أجل التهرب من دفع ضرائب ومستحقات لبعض الجهات، مثل الاتحاد المصري وصندوق دعم المواهب.

ودار جدل واسع حول أزمة عقد زيزو، وهو ما يتم تناوله إعلامياً بشكل متواصل.

أزمة الهتافات

قبل مباراة زيزو الأولى في الدوري المصري بقميص الأهلي ضد مودرن سبورت، تعرض اللاعب إلى موقف صعب بعد هتافات مدوية من جانب جماهير فريقه السابق الزمالك، خلال لقاء سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة الماضي.

وطالب والد زيزو رابطة الأندية بحماية نجله، عبر تصريحات متداولة، بخلاف توقعات بمطالبة جماهير القلعة البيضاء، وهو أمر ينذر بأزمة جديدة في وجه اللاعب حال تكرار هذه الهتافات المسيئة.

الأمر لم يقتصر على زيزو وحده، بل هتفت جماهير الزمالك باسم "هدى" وهو ما فسره المتابعون بأنه إشارة إلى اسم زوجة زيزو، بينما تحدث آخرون عن الهتاف إلى هدى الإتربي الممثلة الشهيرة المعروفة بتشجيعها الفريق الأبيض.

تراجع الأهلي

الأهلي لم يحقق أي انتصار في كأس العالم للأندية 2025، بخلاف أنه افتتح مشواره في الدوري المصري بالتعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، وهو الأمر الذي يزيد الضغوط على زيزو خاصة أنه صاحب الصفقة المدوية.

ورغم أن زيزو صنع 3 أهداف في 4 مباريات مع الأهلي، ولكن الجماهير الحمراء تنتظر المزيد من اللاعب؛ ما يلقي المزيد من الضغوط عليه في الفترة القادمة.