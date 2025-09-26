logo
لامين يامال يزف أنباء سارة لبرشلونة قبل موقعة باريس سان جيرمان

لامين يامالالمصدر: غيتي إيمجز
إرم نيوز
إرم نيوز

زف لامين يامال، نجم برشلونة الإسباني، أنباءً سارة لجماهير فريقه قبل المواجهة المرتقبة في دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويلعب برشلونة يوم الأحد المقبل ضد ريال سوسييداد في الدوري الإسباني، ثم يواجه باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل في إسبانيا.

ونشر لامين يامال مقطع فيديو عبر حسابه في موقع إنستغرام، يضم أهدافًا وملخصات من المباريات والتدريبات لبعض مهاراته.

وعلق يامال برسالة واضحة ومباشرة: "مرحبًا، لقد عدت"، مع رمز تعبيري بوجه مبتسم.

رسالة لامين يامال

وجاءت هذه الرسالة لتؤكد اقتراب عودة يامال إلى صفوف برشلونة واحتمالية مشاركته في لقاء ريال سوسيداد بالدوري.

وغاب لامين يامال عن ثلاث مباريات لبرشلونة في الدوري الإسباني، ومباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا، بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب إسبانيا في مطلع الشهر الجاري.

وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن مشاركة يامال أمام باريس سان جيرمان ستكون مؤكدة بعد تعافيه من الإصابة.

 يشار إلى أن برشلونة فاز بجميع مبارياته دون لامين يامال، واختار المدرب الألماني هانز فليك إشراك رافينيا في الجناح الأيمن وراشفورد في الجناح الأيسر.

