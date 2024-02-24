خطة فلورنتينو بيريز لإرضاء مبابي

وحسب سبورت، فإن أحد التعاقدات التي يمكن أن ترضي الفرنسي هو أشرف حكيمي.

ويرتبط اللاعب المغربي بصداقة كبيرة مع مبابي.

وينتهي عقد حكيمي مع باريس سان جيرمان في عام 2026، ولا يرغب باريس سان جيرمان في رحيله مجانًا إذا لم يجدد عقده.

وسيكون ريال مدريد، الذي يضم داني كارفاخال ولوكاس فازكيز (32 عامًا) في مركز الظهير الأيمن، مهتمًا باللاعب الشاب لتعزيز هذا المركز في المستقبل.

ووفقا لسبورت، فإن حكيمي خيار حقيقي لريال مدريد سواء في نهاية الموسم القادم أو الموسم الذي يليه بعد نهاية عقده.