خطة فلورنتينو بيريز لإرضاء مبابي
بات إعلان انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد مسألة وقت بحسب تقارير عالمية متطابقة.
وقالت صحيفة سبورت الإسبانية، إن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد جهز خطة من أجل إرضاء اللاعب ودمجه سريعا في الفريق.
وحسب سبورت، فإن أحد التعاقدات التي يمكن أن ترضي الفرنسي هو أشرف حكيمي.
ويرتبط اللاعب المغربي بصداقة كبيرة مع مبابي.
وينتهي عقد حكيمي مع باريس سان جيرمان في عام 2026، ولا يرغب باريس سان جيرمان في رحيله مجانًا إذا لم يجدد عقده.
وسيكون ريال مدريد، الذي يضم داني كارفاخال ولوكاس فازكيز (32 عامًا) في مركز الظهير الأيمن، مهتمًا باللاعب الشاب لتعزيز هذا المركز في المستقبل.
ووفقا لسبورت، فإن حكيمي خيار حقيقي لريال مدريد سواء في نهاية الموسم القادم أو الموسم الذي يليه بعد نهاية عقده.
وقد تكون عملية تجديد عقد حكيمي مع باريس سان جيرمان معقدة للغاية خاصة في ظل رحيل مبابي، وسوف تكون الأمور أكثر صعوبة إذا أبدى ريال مدريد اهتماما به.
وسبق أن مثل أشرف حكيمي ريال مدريد، كما قدم مستويات لافتة مع بروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب المغرب.