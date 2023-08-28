دانييل ديبوا يطالب بإعادة النزال أمام أوسيك بعد لكمة مثيرة للجدل

قال الملاكم البريطاني دانييل ديبوا إنه يستحق أن يكون بطل العالم زاعما تعرضه للظلم بعد احتساب ضربة منخفضة ضده في نزال أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك على ألقاب وزن الثقيل في بولندا، يوم السبت.

وسقط أوسيك وهو يعاني من أجل التنفس بعد لكمة في حزام سرواله بالجولة الخامسة، واعتبرها الحكم ضربة منخفضة وأبلغ أوسيك بأن يحصل على الوقت الكافي أثناء الاتكاء على الحبال مع استمرار زمن الجولة.