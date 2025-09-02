إنزاغي يصدم ثنائي الهلال السعودي

وجه سيموني إنزاغي، المدير الفني لفريق الهلال السعودي صدمة إلى البرازيليين ماركوس ليوناردو ورينان لودي، نجمي الفريق، بعدما ربطتهما التقارير في الفترة الأخيرة بالرحيل عن صفوف "الزعيم" في الميركاتو الصيفي الحالي.

كانت تقارير سابقة ذكرت أن لودي بات على وشك الرحيل إلى صفوف الشباب، بينما ماركوس ليوناردو يستهدف الانتقال للدوري البرازيلي حيث يتنافس ناديا ساو باولو وفلامنغو من أجل ضمه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن إدارة الهلال قررت قيد اسمَي ليوناردو ورينان لودي بقائمة الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة، رافضة بهذا التصرف رحيلهما.

وأوضح التقرير أن قيد اللاعبين جاء برغبة من المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، الذي أكد على ضرورة بقاء اللاعبين والاستفادة من خدماتهما في الاستحقاق الخارجي، والسبب يعود إلى تسجيل 25 لاعباً فقط في البطولات المحلية، وتعدد المشاركات المحلية والخارجية، ووجود عدد كبير من اللاعبين الدوليين مع منتخبات بلدانهم في تصفيات كأس العالم خلال الأشهر المقبلة.

وكان الهلال قد تعاقد مع لودي في يناير 2024، قادما من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، ولكنه خرج من حسابات إنزاغي، مطلع الموسم الجاري.

في المقابل، خاض ليوناردو 46 مباراة مع الهلال في الموسم الماضي، كان ضمن التشكيلة الأساسية في 38 منها، ليؤكد على مكانته كلاعب مؤثر في خط الهجوم، وتمكن المهاجم البرازيلي من تسجيل 30 هدفًا، ليبرز كأحد أهم الأوراق التهديفية في الفريق، إلى جانب مساهمته بأربع تمريرات حاسمة لزملائه.

يذكر أن الهلال السعودي تعاقد مع علي لاجامي، وعبد الكريم دارسي، وداروين نونيز، وثيو هيرنانديز، ويوسف أكتشيشيك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.