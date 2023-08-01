التعاون السعودي يقدم لاعبه البرازيلي الجديد كاسترو بطريقة مميزة (فيديو)
أعلن نادي التعاون السعودي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الجناح البرازيلي ماتيوس كاسترو قادما من نادي ناغويا غرامبوس الياباني.
وكشف النادي عن لاعبه الجديد، البالغ من العمر 28 عاما، بطريقة مميزة عبر مقطع فيديو على منصة "إكس" المعروفة سابقا باسم "تويتر"، ظهر في بدايته ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان يتحدث عن أن "الشرق الأوسط سيكون أوروبا الجديدة"، تلته تصريحات لكبار مسؤولي كرة القدم والمدربين في العالم، ومنهم بيب غوارديولا، عن أن الدوري السعودي سيكون من بين أفضل خمس مسابقات في العالم في المستقبل.
وبعد ذلك قدم النادي السعودي لاعبه الجديد مستعرضا مهاراته وإنجازاته، بينما ختم كاسترو الفيديو قائلا: "أنا ماتيوس كاسترو القادم إلى الذئاب. يلا التعاون".
وكشفت تقارير صحفية أن التعاقد مع كاسترو سيكون لمدة موسمين، وذلك بقيمة تصل إلى 3 ملايين دولار.
وشارك ماتيوس كاسترو مع النادي الياباني خلال 2023 في 21 مباراة استطاع خلالها تسجيل 4 أهداف وصنع 3، وصنع 40 فرصة، و34 مراوغة صحيحة.