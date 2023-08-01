التعاون السعودي يقدم لاعبه البرازيلي الجديد كاسترو بطريقة مميزة (فيديو)

أعلن نادي التعاون السعودي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الجناح البرازيلي ماتيوس كاسترو قادما من نادي ناغويا غرامبوس الياباني.

وكشف النادي عن لاعبه الجديد، البالغ من العمر 28 عاما، بطريقة مميزة عبر مقطع فيديو على منصة "إكس" المعروفة سابقا باسم "تويتر"، ظهر في بدايته ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان يتحدث عن أن "الشرق الأوسط سيكون أوروبا الجديدة"، تلته تصريحات لكبار مسؤولي كرة القدم والمدربين في العالم، ومنهم بيب غوارديولا، عن أن الدوري السعودي سيكون من بين أفضل خمس مسابقات في العالم في المستقبل.