مصافحة مرتضى منصور والعامري فاروق تثير الجدل في قمة دوري الطائرة المصري للسيدات (صور)
تصدرت مصافحة مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، للعامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المشهد في لقاء القمة بين الفريقين في دوري الكرة الطائرة للسيدات المصري.
وتواجد العامري فاروق برفقة محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في الصالة المغطاة داخل مقر نادي الزمالك مساء الإثنين لحضور المباراة.
وأظهرت اللقطات مصافحة بين العامري ومرتضى بحرارة في مشهد أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في ظل الخلافات الحادة التي تمر بها العلاقة بين مسؤولي الأهلي والزمالك.
وأقام مسؤولو الأهلي عدة دعاوى قضائية ضد مرتضى منصور لتجاوزه في حق إدارة القلعة الحمراء في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ناديه.
وسبق أن تقدم مجلس الأهلي بشكاوى رسمية ضد عدة جهات ضد مرتضى منصور على رأسها هيئة تنظيم الإعلام وأيضا مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية بسبب بعض التصريحات التي أدلى بها رئيس القلعة البيضاء.
ونجح الزمالك في الفوز على الأهلي بنتيجة 3/1 في الدوري المصري للكرة الطائرة للسيدات مساء اليوم الإثنين.
وأنهى الأهلي الشوط الأول من عمر اللقاء بنتيجة 25/23 ولكن الزمالك حسم الفوز بعدما تغلب في الشوط الثاني بنتيجة 25/21 ثم فاز بنتيجة 25/10 ثم تغلب الفريق الأبيض بنتيجة 25/23.
وكان نادي الزمالك قد حسم التعاقد مع بعض لاعبات فريق الكرة الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي مطلع الموسم الحالي على رأسهن مريم مصطفى لاعبة الفريق الأحمر التي دار حولها جدل واسع حول قانونية انتقالها للقلعة البيضاء.
وتواجدت هناء حمزة نجمة الأهلي السابقة ووالدة مريم مصطفى في مقر نادي الزمالك لدعم نجلتها في هذه المباراة.