مصافحة مرتضى منصور والعامري فاروق تثير الجدل في قمة دوري الطائرة المصري للسيدات (صور)

وأظهرت اللقطات مصافحة بين العامري ومرتضى بحرارة في مشهد أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في ظل الخلافات الحادة التي تمر بها العلاقة بين مسؤولي الأهلي والزمالك.

وأقام مسؤولو الأهلي عدة دعاوى قضائية ضد مرتضى منصور لتجاوزه في حق إدارة القلعة الحمراء في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ناديه.