يدير الحكم الألماني فيليكس زفاير مباراة قبل نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بين إنجلترا وهولندا في دورتموند، وهو الحكم الذي سبق أن اشتبك معه جود بيلينغهام في الملعب نفسه.

وفي عام 2021، عندما كان بيلينغهام يلعب في بروسيا دورتموند، تلقى لاعب الوسط الإنجليزي غرامة قدرها 40 ألف يورو (43320 دولارا)؛ بسبب التعليقات التي أدلى بها بشأن زفاير بعد هزيمة فريقه 3-2 أمام بايرن ميونخ.

وطالب لاعبو دورتموند بركلة جزاء لم يحتسبها الحكم قبل أن يسجل بايرن متصدر الدوري الألماني من ركلة جزاء أيضا، ليحصل على النقاط الثلاث أمام أقرب منافسيه، وكان بيلينغهام غاضبا عندما تحدث بعد ذلك.

وقال بيلينغهام حينها: "يمكنك أن تنظر للكثير من القرارات في المباراة. أنت تعطي الحكم، الذي تلاعب في نتائج المباريات من قبل، أهم مباراة في ألمانيا. ماذا تتوقع؟".

وأشارت تعليقاته إلى فترة من مسيرة زفاير المهنية كان يفضل تركها خلفه.

وفي عام 2005، حُكم على الحكم روبرت هويتسر بالسجن عامين وخمسة أشهر لدوره في فضيحة هائلة للتلاعب بنتائج المباريات هزت كرة القدم الألمانية، ورغم أن زفاير كان أحد الذين أبلغوا عن شكوكهم، فإنه عوقب أيضا.

وعوقب زفاير بالإيقاف ستة أشهر من الاتحاد الألماني لكرة القدم؛ بسبب قبوله 300 يورو من هويتسر لموافقته على اتخاذ قرارات غير صحيحة خلال مباراة في أثناء عمله حكما مساعدا.

وأخذ استراحة قصيرة بعد تعليقات بيلينغهام، ولكن بعدها أدار نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023. وفي بطولة أوروبا 2024 تولى زفاير إدارة ثلاث مباريات قبل الدور قبل النهائي.