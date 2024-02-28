سبب غضب أردا غولر من أنشيلوتي
أبدى أردا غولر، نجم ريال مدريد، انزعاجه من قلة مشاركاته مع الفريق الأول للميرنغي، والطريقة التي يتم التعامل بها من قبل مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
وقالت صحيفة "آس" في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن "غولر غاضب ولا يفهم وضعه وطريقة التعامل من قبل أنشيلوتي".
وأضاف التقرير: "ما حدث أمام إشبيلية لم يكن المرة الأولى، بل تكرر الأمر أكثر من مرة هذا الموسم، على سبيل المثال أمام جيرونا ظل اللاعب يجري عمليات الإحماء طوال الشوط ولم يشارك".
وتابع: "لعب ريال مدريد 3390 دقيقة هذا الموسم (37 مباراة وشوطين إضافيين)، لكن أردا لعب فقط 92 دقيقة، أي ما يعادل 2.7% من الموسم بأكمله، هذا الوضع صعب وغريب. لذلك اللاعب غير راضٍ عن وضعه الحالي، إنه يفهم أنه لا يمكن أن يكون أساسيًا في سن 19 عامًا، لكن هناك حلا وسطا بين هذا وما هو عليه الآن".
ولم يحصل غولر بعد على الدقائق الكافية والمشاركة بالقدر الكافي تحديدًا بعدما بدأ الموسم بسلسلة من الإصابات أجّلت ظهوره الأول مع ريال مدريد لمدة ستة أشهر، إذ تعاقد الريال مع اللاعب في يوليو 2023 قبل أن يتمكن من تسجيل مشاركته الأولى في شهر يناير الماضي.
وكان أنشيلوتي رد على مسألة طلبه الإحماء من غولر من أجل المشاركة ضد إشبيلية، ثم إعادته إلى مقاعد البدلاء، قائلا: "كانت لدي فكرة قبل هدف مودريتش، ثم استبعدتها، الأمر ليس معقدًا، ولا يتعين عليّ تقديم تفسيرات.. وحتى لو أن غولر لم يفهم ذلك، فلن يحدث شيء".
وأشارت الصحيفة إلى أن، "الجهاز الفني لاحظ منذ فترة الضغوطات التي يتعرض لها اللاعب من محيطه، وهي ضغوطات كبيرة، ولا تأتي فقط من وكيله وأقربائه، بل من بلده بأكمله، والذين يرون أن عدم مشاركته في المباريات أمر غير مفهوم تمامًا".
وبدأ غولر مسيرته الاحترافية في فنرباخشه 2021، حيث لعب 32 مباراة، وسجل 7 أهداف، حتى 2023، ثم انتقل إلى الريال الصيف الماضي.
وانضم غولر إلى منتخب تركيا الأول في العام نفسه، ولعب 4 مباريات، وسجل هدفًا واحدًا، وكان لاعبًا في منتخب الشباب تحت 17 سنة من 2021 إلى 2022، ولعب 10 مباريات، وأحرز 4 أهداف.