سبب غضب أردا غولر من أنشيلوتي

أبدى أردا غولر، نجم ريال مدريد، انزعاجه من قلة مشاركاته مع الفريق الأول للميرنغي، والطريقة التي يتم التعامل بها من قبل مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وقالت صحيفة "آس" في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن "غولر غاضب ولا يفهم وضعه وطريقة التعامل من قبل أنشيلوتي".

وأضاف التقرير: "ما حدث أمام إشبيلية لم يكن المرة الأولى، بل تكرر الأمر أكثر من مرة هذا الموسم، على سبيل المثال أمام جيرونا ظل اللاعب يجري عمليات الإحماء طوال الشوط ولم يشارك".

وتابع: "لعب ريال مدريد 3390 دقيقة هذا الموسم (37 مباراة وشوطين إضافيين)، لكن أردا لعب فقط 92 دقيقة، أي ما يعادل 2.7% من الموسم بأكمله، هذا الوضع صعب وغريب. لذلك اللاعب غير راضٍ عن وضعه الحالي، إنه يفهم أنه لا يمكن أن يكون أساسيًا في سن 19 عامًا، لكن هناك حلا وسطا بين هذا وما هو عليه الآن".