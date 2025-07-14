الإفريقي التونسي يقترب من التعاقد مع مهاجم ليبي

دخل النادي الإفريقي التونسي، في مفاوضات مكثفة مع أحد المهاجمين الليبيين، في خطوة تهدف إلى تعزيز خط الهجوم بالفريق قبل انطلاق منافسات الدوري التونسي يوم 9 أغسطس المقبل.

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ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة تعزيزات ينفذها الإفريقي بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري، والخروج من كأس تونس على يد الاتحاد المنستيري.

كما شهد النادي تغييرات إدارية وفنية واسعة، أبرزها انتخاب محسن الطرابلسي رئيساً خلفاً لهيكل دخيل، وتعيين محمد الساحلي مدرباً جديداً بدلاً من الفرنسي ديفيد بيتوني.

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وكان الإفريقي قد أعلن سابقاً عن تعاقداته الجديدة، التي شملت مهيب الشامخ (حارس مرمى المتلوي)، وحسام حسن رمضان (ظهير أيمن الترجي الجرجيسي)، وحسام بن علي (ظهير أيسر النجم الساحلي)، في إطار خطة إعادة تشكيل الفريق للتنافس على الألقاب الموسم المقبل.

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عزالدين عامر فرج المريمي يصل تونس

وصل المهاجم الليبي عزالدين عامر فرج المريمي، إلى تونس هذا الأسبوع لبدء مفاوضات مع النادي الإفريقي.

ويمثل المريمي، الذي يلعب حالياً لصفوف هلال بنغازي الليبي، أحد الخيارات المهمة للإفريقي بعدما قدّم موسمًا استثنائياً مع فريقه، حيث سجل 13 هدفاً وقدم 4 تمريرات حاسمة في 24 مباراة، خلال الموسم المنصرم.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة حسم مصير المفاوضات مع المهاجم الليبي، الذي قد يصبح الصفقة الأبرز في سوق انتقالات النادي الإفريقي هذا الصيف.

وحال إكمال الإفريقي التعاقد مع اللاعب عزالدين عامر فرج المريمي، سينضم إلى مواطنيه الليبيين علي يوسف وفهد المسماري في صفوف الفريق التونسي.