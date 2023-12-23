ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

سجل الدولي المصري محمد صلاح هدفا رائعا لفريقه ليفربول في شباك نظيره آرسنال، في القمة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ليفربول نظيره آرسنال ضمن الجولة 18 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "آنفيلد".

في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، واجه ليفربول نظيره آرسنال 62 مباراة، فاز الريدز في 25 وانتصر "الغانرز" في 17 وتعادلا في 20 مباراة.