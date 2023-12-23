ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
سجل الدولي المصري محمد صلاح هدفا رائعا لفريقه ليفربول في شباك نظيره آرسنال، في القمة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويستضيف ليفربول نظيره آرسنال ضمن الجولة 18 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "آنفيلد".
في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، واجه ليفربول نظيره آرسنال 62 مباراة، فاز الريدز في 25 وانتصر "الغانرز" في 17 وتعادلا في 20 مباراة.
وتقدم آرسنال بهدف أول في الدقيقة الرابعة عن طريق غابرييل ماغاليس، ولكن صلاح سجل التعادل بتصويبة صاروخية في الدقيقة 29.
وبهذا الهدف وصل رصيد صلاح إلى الهدف رقم 12 في الدوري الإنجليزي، ليأتي ثانيا مع سولانكي لاعب بورنموث بنفس الرصيد، وفي الصدارة يتواجد النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، برصيد 14 هدفا.
يذكر أن آخر مباراة بين الفريقين جمعت بينهما في أبريل الماضي وانتهت بالتعادل (2-2) على ملعب آنفيلد أيضًا.
ويسعى ليفربول للفوز من أجل اقتناص الصدارة من آرسنال، حيث إن الفارق بينهما نقطة واحدة فقط لصالح الغانرز الذي يكفيه التعادل ليستمر في المركز الأول.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:
إرلينغ هالاند، مانشستر سيتي، 14 هدفًا.
محمد صلاح، ليفربول، 12 هدفًا.
دومينيك سولانكي، بورنموث، 12 هدفًا.
سون هيونغ مين، توتنهام، 11 هدفًا.
غارود بوين، وست هام، 11 هدفًا.
أولي واتكينز، أستون فيلا، 9 أهداف.
هوانغ هي تشان، ولفرهامبتون، 8 أهداف.
بريان مبيومو، برينتفورد، 7 أهداف.
نيكولاس جاكسون، تشيلسي، 7 أهداف.
كالوم ويسلون، نيوكاسل، 7 أهداف.
ألكسندر إيزاك، نيوكاسل، 7 أهداف.