ملياردير مصري يهدد أكبر أحلام الاتحاد السعودي

كشف تقارير صحفية أن نادي سان دييغو الأمريكي، المملوك لرجل الأعمال المصري محمد منصور، أصبح يهدد بقاء محمد صلاح مع ليفربول، وسط العديد من التكهنات بشأن مستقبله مع "الريدز" في الموسم المقبل، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وانضم سان دييغو إلى الدوري الأمريكي للمحترفين، وسيبدأ المشاركة من الموسم القادم، ويعد النادي هو الأغلى في الدوري، إذ بلغت تكلفة تأسيسه 500 مليون دولار.

ووفقًا لما ذكره موقع "tbrfootball"، فإن النادي الأمريكي يستهدف أيضًا ضم البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، إلى صفوفه بجانب صلاح.

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وعلى طريقة الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي رحل عن صفوف باريس سان جيرمان، وكان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام للهلال السعودي، لكنه ترك العرض المالي المغري، وقرر الانضمام لإنتر ميامي المملوك للأسطورة الإنجليزي ديفيد بيكهام، فقد نرى صلاح يسير على نفس النهج، وينضم لنادي سان دييغو الأمريكي، والذي يملكه رجل أعمال مصري.

كما أن العرض يعد تهديدًا لأحلام نادي الاتحاد السعودي، الذي يعد أحد أبرز الأندية في دوري روشن الذي يسعى إلى ضم صلاح، وقدّم، سابقًا، عرضًا للاعب لكن ناديه الإنجليزي رفض رحيله، ومن المتوقع أن يعيد النادي محاولاته لضم النجم المصري من أجل اللعب بجانب الفرنسي كريم بنزيما في الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى أن منصور مستعد للمساعدة في تمويل عروض يقدمها النادي لكل من محمد صلاح، ودي بروين.

وأوضح: "يُنظر إلى صلاح على أنه شخص قد يكون وصوله إلى الدوري الأمريكي بمثابة تحول لكرة القدم في البلاد".

وبإمكان صلاح الدخول في مفاوضات مع أي فريق، ابتداءً من يناير المقبل، في ظل عدم تجديد عقده الحالي مع ليفربول حتى الآن.

وأعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، انضمام نادي سان دييغو لمنافسات الدوري الأمريكي بداية من موسم 2025-2026.

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وأصبح النادي المملوك للمياردير المصري هو الأغلى في الدوري الأمريكي، متجاوزًا نادي شارلوت الذي تم تأسيسه، العام 2019، مقابل 325 مليون دولار.

ولم يكن سان دييغو المشروع الأول الذي يشارك فيه محمد منصور في المجال الكروي، إذ يملك شركة لإدارة الاستثمار في لندن تمتلك أكاديمية "رايت تو دريم" العالمية لاكتشاف المواهب ورعايتها، كما يشارك أيضًا في ملكية نادي نورشيلاند الدنماركي.

من هو محمد منصور؟

محمد منصور ملياردير مصري يبلغ من العمر 76 عامًا، حيث سبق أن تولّي منصب وزير النقل في عهد محمد حسني مبارك، الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية.

ويرأس مجلس إدارة مجموعة منصور، وبحسب مجلة "فوربس" الأمريكية، فإن ثروته الشخصية تبلغ 3.6 مليار دولار.

وحصل رجل الأعمال المصري، مؤخرًا، على لقب "سير" من المملكة المتحدة، تقديرًا لمساهمته الفعالة في مجال الأعمال والمبادرات الخيرية.

ويعد "منصور" من أهم رواد الأعمال في العالم، وهو رئيس شركة مان كابيتال للاستثمار، التي تعمل على دعم إستراتيجيات الشركات الرائدة وتوفر لها رأسمال طويل الأجل في مختلف القطاعات على مستوي العالم، ومقرها لندن.

كما تعمل مجموعة منصور في العديد من الأسواق العالمية والقطاعات بما في ذلك: السيارات، والمعدات الصناعية، والرياضة، وأسواق المال، وتجارة التجزئة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية.