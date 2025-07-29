خالد بولحروز لـ"إرم نيوز": يامال سيفوز بالكرة الذهبية وحكيمي أفضل من محمد صلاح

أكد خالد بولحروز، مدافع فريق تشيلسي ومنتخب هولندا السابق، أن تتويج "البلوز" بلقب مونديال الأندية في نسخته الأخيرة لم يكن متوقعًا.

وألمح بولحروز ذو الأصول المغربية ووصيف مونديال 2010 مع هولندا في حوار خاص لـ"إرم نيوز" إلى أنه يتوقع تتويج لامين يامال، نجم نادي برشلونة الإسباني، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، فيما شدد على أن المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، يستحق عن جدارة التتويج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا.. وإلى نص الحوار:

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*ما رأيك في فوز تشيلسي بكأس العالم للأندية؟

كنت أعتقد كأغلبية المشاهدين أن باريس سان جيرمان سيفوز بكأس العالم للأندية؛ لأنهم كانوا مسيطرين خلال هذا الموسم، خاصةً خلال المراحل الأخيرة من الموسم في دوري أبطال أوروبا، أعتقد أنهم تغلبوا على الجميع ولم يُظهروا أي علامات على الإرهاق البدني.

لذا، اعتقدت أنهم سيُسيطرون أيضًا على كأس العالم للأندية، وأيضًا لم تكن الفرق الكبرى الأخرى في حالة تسمح لهم بالاقتراب من باريس سان جيرمان، كما رأينا، لكن لم يتوقع أحد أن يتوج تشيلسي باللقب.

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*ما هي حظوظ تشيلسي هذا الموسم في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز؟

أعتقد أن مستوى وتوقعات الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل ستكون عالية؛ لأن جميع الفرق الكبرى تستثمر في لاعبين جدد ومميزين، وتسعى جميعها لرفع مستوى أدائها.

وبعض الفرق تمكنت من شراء لاعبين ذوي مهارات عالية، يمكنهم التأثير بشكل مباشر على فرقهم، خاصة ليفربول، أما بالنسبة تشيلسي فأعتقد أنهم اتخذوا خطوة موفقة بالتعاقد مع إنزو ماريسكا كمدرب للفريق، أعتقد أنه قام بعمل رائع.

وبالنظر إلى الموسم المقبل، أعتقد أن تشيلسي قطعوا خطوة كبيرة بالفوز بكأس العالم للأندية، وبالتعاقد مع لاعبين جدد، وبناء الفريق وإضافة بعض العناصر المميزة إليه، لذا، أعتقد أنهم سيقدمون أداءً ممتازًا، لكن القول إنهم سيفوزون بلقب الدوري أمر صعب؛ لأن هناك أربعة أو خمسة أو ربما ستة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز قادرة على الفوز به.

إذًا أعتقد أن التفاصيل ستلعب دورًا مهمًا جدًا في تحديد ما إذا كنت ستفوز باللقب أم لا، وكذلك مستوى الفرق الأخرى.

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*من ترشحه للفوز بالكرة الذهبية؟ وما هي حظوظ صلاح وحكيمي في الفوز بجائزتي أفضل لاعب في العالم وأفضل لاعب إفريقي؟

أعتقد سيكون لامين يامال، نجم برشلونة، المرشح الأول للفوز بالجائزة هذا العام وسيكون الأمر رائعًا، أما جائزة أفضل لاعب إفريقي، فأعتقد أنها ستكون بين محمد صلاح وأشرف حكيمي.

ولكنني سأمنح جائزة أفضل لاعب في العام لحكيمي، الفوز بدوري أبطال أوروبا، والدوري الفرنسي، والكأس، والتواجد في نهائي كأس العالم للأندية، كما لعب العديد من المباريات، وكان لاعبًا مهمًا للغاية، ووصل إلى مستوى عالٍ من الجودة.

من السهل جدًا، أو بالأحرى من الصعب جدًا، أن تتفوق عليه هذا الموسم، ولكن، نعم، إنه لاعب رائع، لاعب ذو جودة عالية، وسيكون من الرائع أن يفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لهذا العام لأنه يستحقها.

*كيف ترى حظوظ المنتخب المغربي في كأس الأمم الإفريقية المقبلة على أرضه وبين جماهيره؟

على أرض الوطن وبين الجماهير، أعتقد أن الضغط سيكون شديدًا جدًا، أعلى من أي بطولة أخرى خاضها المنتخب المغربي في كأس الأمم الإفريقية، كذلك، مع نتائج كأس العالم الأخيرة، ووصوله إلى نصف النهائي.

لذا، أعتقد أن الجميع يأمل ويطمح للفوز باللقب على أرض الوطن، وفي هذه الحالة، ستكون احتفالية رائعة لكل مغربي، وأعتقد أيضًا أن الوقت قد حان للفوز بلقب أمم إفريقيا.

وأعتقد أيضًا أن هناك منتخبات أخرى ستكون مرشحة للفوز باللقب الإفريقي مثل السنغال وكوت ديفوار ونيجيريا والكاميرون ومصر والجزائر.

*ما رأيك في المدرب الهولندي آرني سلوت؟

لقد قام ليفربول بعمل رائع في الموسم الماضي تحت قيادته، لقد حافظوا على مستوى عالٍ جدًا خلال الموسم، ولم يخسروا الكثير من النقاط، وفازوا بالعديد من المباريات، وكان من الصعب جدًا على الفرق الأخرى التي خسرت بعض النقاط أن تحافظ على مستوى "الريدز" نفسه.

آرني سلوت مدرب رائع، لقد أظهر جودته، وقدرته على إدارة الفريق، ووضع معايير عالية جدًا، وتحسين أداء اللاعبين أيضًا، طريقة لعبهم، وطريقة فوزهم بالمباريات، كلها من صنع يديه، وقد أظهر ذلك في هولندا حينما قاد فينورد إلى نهائي دوري المحترفين الهولندي، وفوزه باللقب.

الحفاظ على اللقب هذا الموسم سيكون صعبًا للغاية كما قلت، هناك العديد من الأندية مثل ليفربول نفسه، بالتأكيد، مانشستر سيتي يبني فريقًا جديدًا، وتشيلسي موجود معهم.

بالنسبة لي، الأمر صعب للغاية، لكن المنافسة ستكون بين ليفربول، ومانشستر سيتي، وآرسنال، وتشيلسي، توتنهام أبعد قليلًا، مانشستر يونايتد يحتاج إلى وقت للعودة إلى القمة، لذا أعتقد أن البطل سيكون بين أحد تلك الفرق الأربعة.

*أخيرًا، لماذا تراجع أداء مانشستر سيتي الموسم الماضي؟

من الصعب جدًا الجزم بذلك، كما تعلم، أعتقد أن غوارديولا يطلب الكثير من لاعبيه في كل جانب من جوانب اللياقة البدنية والتكتيكية والانضباط، سواء على أرض الملعب أم خارجه، مع الكرة أم دونها.

وبالنسبة لفريق آرسنال تحت قيادة ميكيل أرتيتا، إذا نظرت إلى الإحصاءات، فهو يتحسن كل موسم من حيث النقاط، ليس من حيث مركزه على سلم الترتيب، لذا، الشيء الوحيد الناقص هو حاجته للفوز ببعض الألقاب.