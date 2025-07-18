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رياضة

عدوه الأكبر ليس نفسه.. يامال مهدد من أقرب الأشخاص إليه

عدوه الأكبر ليس نفسه.. يامال مهدد من أقرب الأشخاص إليه
لامين يامال نجم برشلونة الإسبانيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
18 يوليو 2025، 6:58 ص

في غضون الساعات الماضية، وفي الوقت الذي يسعى فيه نادي  برشلونة إلى توفير بيئة هادئة ومستقرة لموهبة لامين يامال الفذة، أضاف والده، منير نصراوي، فصلاً جديداً ومقلقاً إلى سلسلة مواقفه المثيرة للجدل. 

ففي تعليقات على عيد ميلاد نجله وبدلاً من احتواء الموقف، خرج الأب بتصريحات يصف فيها ابنه بـ "صاحب الشخصية القوية الذي لا يقبل أن يستهين به أحد"، متجاهلاً تماماً دور الأب كصمام أمان لابنه الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.

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صمام الأمان.. أم مصدر الخطر؟

هذه التصريحات، التي تنم عن عدم مسؤولية فادحة، لم تكن مجرد زلة لسان، بل هي الحلقة الأحدث في سلسلة من الأحداث التي تجعل من والد يامال الخطر الأكبر على مسيرة ابنه الواعدة.

المشكلة لا تكمن في أن يخطئ شاب في مقتبل العمر، بل في أن يجد من أقرب الناس إليه من يبرر له الخطأ ويصوره كقوة، بدلاً من أن يوقفه عند حده ويحصنه من ضغوط الشهرة وتحدياتها.

فالأب، الذي من المفترض أن يكون الحصن المنيع، تحول إلى مصدر دائم للقلق والجدل، يضع ابنه في مواجهة الإعلام والجماهير لأسباب لا علاقة لها بكرة القدم.

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سلسلة من الأزمات.. نمط مقلق يتكرر
هذا النمط من السلوك لم يبدأ اليوم، لا يزال الجميع يذكر الفيديو القديم الذي ظهر فيه الأب وهو يرتدي قميص الغريم التقليدي ريال مدريد بفخر، في حركة بدت وكأنها استعراض لا يبالي بالضغوط الهائلة التي فرضها هذا التصرف على ابنه، نجم برشلونة الأول للمستقبل. 

لقد أجبر لامين على الرد على أسئلة لم يكن له أي ذنب فيها، وتحمل عبء تبرير أفعال والده الطائشة، وهو ما يشتت تركيز أي لاعب، فما بالك بفتى في مثل عمره.

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 لكن الأمر تجاوز حدود الاستفزاز ليصل إلى العنف المقلق، فالواقعة التي تعرض فيها الأب للطعن في شجار عنيف بمدينة ماتارو لم تكن مجرد حادثة عابرة.

فبعد أن كان يُنظر إليه كضحية، كشفت التحقيقات لاحقاً عن تحوله إلى متهم محتمل في القضية، مما رسم صورة قاتمة عن البيئة المحيطة باللاعب. 

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أن يكون والدك متورطاً في شجارات عنيفة تصل إلى حد دخول المستشفى واستدعاء الشرطة، هو أمر كفيل بتدمير استقرار أي شخص، فكيف إذا كان هذا الشخص هو الموهبة التي تعلق عليها آمال نادٍ بحجم برشلونة والمنتخب الإسباني.

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 التهديد الحقيقي.. عدو في الدائرة المقربة
في الختام، يواجه لامين يامال تحدياً لا يقل خطورة عن خصومه في الملعب، فعدوه الأكبر ليس غرور الشهرة أو ضغوط الإعلام، بل هو خطر داخلي، غير متوقع، ويأتي من الشخص الذي كان يجب أن يكون سنده الأول.

وبينما يثبت يامال نضجاً مبهراً على العشب الأخضر، يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن من النجاة من الاضطراب الذي يسببه له أقرب الناس إليه خارجه؟

 

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