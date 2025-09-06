قبل الانضمام لمنتخب مصر.. ماذا قدم هيثم حسن في الدوري الإسباني؟

أصبح هيثم حسن، لاعب ريال أوفييدو الإسباني، قريبًا من ارتداء قميص منتخب مصر لأول مرة، وذلك بالتزامن مع اقتراب الفراعنة من حسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026.

إبراهيم حسن، مدير المنتخب، تواصل هاتفيًّا مع نجم ريال أوفييدو لمعرفة موقفه من الانضمام، فجاء الرد سريعًا بالموافقة، حيث أكد اللاعب انتظاره لهذه الدعوة بفارغ الصبر من أجل تحقيق حلم اللعب إلى جوار محمد صلاح وعمر مرموش نجمَي الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أجرى الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب، ومسؤولو اتحاد الكرة، اتصالات مع إدارة نادي ريال أوفييدو، لبحث ترتيبات انضمام اللاعب إلى معسكر الفراعنة المقرر إقامته في شهر أكتوبر المقبل.

خلفية عائلية وخيارات متعددة

وُلد هيثم حسن في باريس عام 2002 لأب مصري وأم تونسية، الأمر الذي أتاح له فرصة اختيار تمثيل أحد ثلاثة منتخبات وطنية: مصر، أو تونس، أو فرنسا.

وقد سعى المدرب سامي الطرابلسي جاهدًا لإقناع اللاعب بالانضمام إلى منتخب تونس، غير أن حسن حسم قراره باختيار منتخب مصر، معلنًا اعتذاره عن تمثيل تونس، ليضع نهاية واضحة لجدل طال بشأن مستقبله الدولي.

المسيرة الكروية لـ نجم الليغا؟

بدأ هيثم حسن مسيرته في أكاديمية باريس إف سي بفرنسا، قبل أن ينتقل إلى نادي شاتورو عام 2017، حيث لعب لفريق الشباب تحت 19 عامًا ثم الرديف، وصولًا إلى الفريق الأول موسم 2019-2020، ومع شاتورو الأول شارك في 19 مباراة وصنع هدفين، كما لعب 3 مباريات مع الفريق الرديف وسجل هدفًا واحدًا.

في أكتوبر 2020، انتقل إلى فياريال الإسباني مقابل 2 مليون يورو، حيث خاض مع الفريق الرديف 51 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع هدفين، كما شارك مع الفريق الأول في الدوري الإسباني (الليغا) في مباراتين.

وفي أغسطس 2021، خرج على سبيل الإعارة إلى نادي ميرانديس بدوري الدرجة الثانية، وخاض 38 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 أهداف.

وفي موسم 2023-2024، انتقل معارًا إلى سبورتينغ خيخون، حيث شارك في 42 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 5 أهداف.

بعدها عاد لفترة قصيرة إلى فياريال، قبل أن ينتقل إلى ريال أوفييدو في أغسطس 2024، الذي تعاقد معه بشكل نهائي مقابل 1.5 مليون يورو.

ومنذ وصوله إلى أوفييدو شارك في 47 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 4 أهداف، بالإضافة إلى ظهوره في 3 مباريات بالليغا الإسبانية.

ونجح هيثم حسن الذي يرتدي القميص رقم 10 في صناعة هدف بالليغا هذا الموسم، كما أنه ظهر في مواجهة ريال مدريد التي انتهت بفوز الميرنغي بثلاثية نظيفة، وحرمه كورتوا من تسجيل هدف رائع بعدما أبعد تسديدته الخطيرة.

انضمام هيثم حسن إلى منتخب مصر يفتح بابًا جديدًا للفراعنة في مركز الجناح الأيسر، خاصة أن اللاعب يمتلك خبرة اللعب في الدوري الإسباني بجانب إمكانياته الفنية المميزة.

كما أن رغبته القوية في تمثيل مصر قد تجعله إضافة مهمة للجيل الحالي، الطامح لكتابة التاريخ بالتأهل إلى كأس العالم وتحقيق إنجاز قاري في كأس الأمم الأفريقية المقبلة.