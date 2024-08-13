نشب خلاف بين الأهلي المصري ونادي نيس الفرنسي بشأن صفقة رحيل محمد عبد المنعم نجم الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

وأشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن عبد المنعم أصبح على أعتاب الرحيل إلى نيس في الموسم الجديد مقابل 4 ملايين يورو بجانب مليون يورو كبنود ومكافآت متغيرة.

وتسعى إدارة نيس لحسم صفقة عبد المنعم لتعويض رحيل مدافعه جان كلير توديبو إلى وست هام الإنجليزي.

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وكشفت قناة "صدى البلد" عن خلاف جديد نشب بين الأهلي ونيس، رغم أنباء الاتفاق حول الصفقة بشكل نهائي.

وأشارت إلى أن الأهلي أبدى رغبته في الحصول على قيمة الصفقة بشكل فوري لحسم الانتقال بشكل رسمي.

وأوضحت أن هناك نقطة خلاف تتعلق برغبة نادي نيس في دفع نصف قيمة الصفقة" مليوني يورو" فور التوقيع مع تأجيل باقي المبلغ إلى الموسم المقبل.

وأكدت أن هناك رغبة عارمة لدى محمد عبد المنعم في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي خاصة أن قدراته تؤهله للانتقال إلى الدوري الفرنسي، كما أن اللاعب لديه جودة عالية، وسيتطور مستقبلًا بخطوة الرحيل وهو ما يعني أن الأهلي سيكون مستفيدًا بنسبة إعادة البيع في عقد اللاعب.

وتخرج عبد المنعم من قطاع ناشئي الأهلي المصري، ولعب معارًا مع ناديي سموحة ثم مودرن سبورت قبل عودته في يناير 2022 بعد تألقه ببطولة كأس الأمم الأفريقية عقب استدعائه من المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق للفراعنة.