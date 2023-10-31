ريال مدريد يعلن رسميًا تجديد عقد فينيسيوس جونيور حتى 2027

ونشر النادي بيانا وصورا للاعب البرازيلي رفقة فلورنتينو بيريز وهما يوقعان عقود التجديد.

وكان فينيسيوس قد توج بجائزة سقراط خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2023، والتي تمنح إلى لاعبي كرة القدم المشاركين في مشاريع مجتمعية وخيرية.

وشارك فينيسيوس جونيور في 10 مباريات حتى الآن مع فريق ريال مدريد بمختلف المسابقات خلال هذا الموسم 2023/2024، وسجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.