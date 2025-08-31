بث مباشر لمباراة ليفربول ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

يشهد الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي مواجهة قوية بين حامل اللقب ليفربول ووصيف الموسم الماضي آرسنال، حيث يسعى الفريقان لاختبار انطلاقتهما المثالية هذا الموسم.

استهل ليفربول مشوار الدفاع عن لقبه بفوزين مثيرين بنتيجة 4-2 على بورنموث و3-2 على نيوكاسل.

وفي كلا المباراتين، تقدم "الريدز" بهدفين نظيفين قبل أن يتعادل الخصم 2-2، ليحتاج الفريق إلى لحظات حاسمة في الدقائق الأخيرة لضمان نقاط المباراة كاملة.

وسيحاول فريق آرني سلوت التسجيل أولًا أمام آرسنال مجددًا، خاصة أن هدفًا واحدًا سيجعل ليفربول يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا بتسجيله في 37 مباراة متتالية في الدوري الممتاز.

من جانب آخر، أظهر آرسنال طموحه في المنافسة على اللقب بالحفاظ على شباكه نظيفة أمام مانشستر يونايتد وليدز.

وبعد قرعة صعبة في دوري أبطال أوروبا، سيبحث رجال ميكيل أرتيتا عن رسالة قوية عبر الفوز في أنفيلد، وهو ما قد يجعل "المدفعجية" يحققون ثلاثة انتصارات متتالية في افتتاح موسم الدوري الإنجليزي للمرة الثانية فقط خلال 20 عامًا.

وتقدّم "إرم نيوز" تغطية مباشرة لأحداث مباراة ليفربول ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي، خلال السطور القادمة:

تشكيل ليفربول

تشكيل آرسنال

انطلاق صافرة المباراة

الدقيقة 6: صدمة لآرسنال بعد إصابة ساليبا.

خروج ساليبا للإصابة ودخول موسكير.

الدقيقة 13: تسديدة من جاكبو، ولكن بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 22: أليسون يتصدى لتسديدة من نوني مادويكي لاعب آرسنال.

الدقيقة 28: إنذار ريان جرافينبيرخ.

الدقيقة 40: رأسية من ريكاردو كالافيوري مرت بجوار القائم الأيسر للريدز.

الدقيقة 45: حكم المباراة يضيف دقيقة واحدة وقت بدلا من الضائع.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.