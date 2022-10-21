العراقي شوان جلال مدربا لحراس المرمى في نيوكاسل

عين نيوكاسل يونايتد آدم بارتليت رئيسا جديدا لحراسة المرمى في النادي، والعراقي شوان جلال مدربا لحراس المرمى للفريق الأول.

وقال الموقع الرسمي لنيوكاسل على الإنترنت إن بارتليت، الذي عمل مدربًا تحت قيادة حراس المرمى السابق سيمون سميث، سيواصل عمله على أرض التدريب وسينفذ فلسفة حراسة مرمى النادي في فرق الرجال والسيدات والأكاديمية.

وسيدعمه شوان البالغ عمره 39 عاما على مستوى الفريق الأول للرجال وذلك بعد انتقاله من تدريب حراس المرمى في مقاطعة ستوكبورت.

وخلال مسيرته الكروية التي استمرت 20 عامًا، لعب شوان كحارس مرمى تحت قيادة المدير الفني إيدي هاو في بورنموث بين عامي 2008 و 2014، وكان زميلًا لمدرب نيوكاسل المساعد جيسون تندال ومدرب الفريق الأول ستيفن بورشيس في بورنموث.

وقال بارتليت: "يسعدني أن تتاح لي الفرصة لرئاسة قسم حراسة المرمى في نيوكاسل يونايتد وأن أرحب بشوان كمدرب حراس مرمى جديد لفريقنا الأول.

"أنا متحمس جدًا لما يمكننا تحقيقه بشكل جماعي. جنبًا إلى جنب مع المدربين الممتازين لدينا عبر الفريق الأول للرجال وفريق نيوكاسل يونايتد للسيدات والأكاديمية، سنسعى جاهدين لجعل القسم قويًا قدر الإمكان والمساعدة في تطوير كل ما لدينا من حراس المرمى".

وقال الدولي العراقي السابق: "سعيد بالانضمام إلى نيوكاسل يونايتد. أنا متحمس للعمل مع آدم ولم الشمل مع إيدي هاو وفريق التدريب، الذي أكن له الكثير من الاحترام. هذا شيء عملت بجدية من أجله. أنا على دراية بتاريخ النادي والمشروع الذي ينتظرني، ولا أطيق الانتظار حتى أبدأ".

وُلد شوان جلال في مدينة بغداد ويملك الجنسية البريطانية، ومثّل العديد من الأندية الإنجليزية على مدار مسيرته الاحترافية، أبرزها توتنهام هوتسبير وبورنموث.

وسجل ميغيل ألميرون مهاجم نيوكاسل يونايتد هدفا رائعا في الشوط الأول ليقود فريقه للفوز 1-صفر على إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب سانت جيمس بارك يوم الأربعاء الماضي.

وهذا الانتصار الرابع لنيوكاسل في الدوري هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 18 نقطة من 11 مباراة في المركز السادس.

وقال كيران تريبيير قائد نيوكاسل عقب المباراة: "إنه انتصار مذهل لنا. نمر بفترة جيدة مؤخرا ونريد مواصلة نفس الأداء في الدوري والمنافسة في مقدمة الجدول".