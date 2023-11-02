موقف إدارة مانشستر يونايتد من إقالة تين هاغ

وتابع المدرب الهولندي: "يوم السبت هي المباراة التالية وعلينا رفع معاييرنا، هذا ليس جيدا بما فيه الكفاية، سيقف اللاعبون وهم ملتصقون ببعضهم البعض، لقد رأيت أنهم حاولوا ونعلم أن هذا ليس جيدًا بما فيه الكفاية، أنا مسؤول عن هذا وسنفعل ذلك معًا".

ونقلت الصحيفة أن إقالة تين هاغ ستكلف مانشستر يونايتد أكثر من 15 مليون جنيه إسترليني، وهو الأمر الذي قد يصب في مصلحة تين هاغ حيث ستجري محادثات حول مستقبله.

وتعرض تين هاغ لصيحات الاستهجان من عدد من الجماهير في أولد ترافورد في الأسابيع الأخيرة، لكن من الواضح أنه يحتفظ ببعض الدعم حيث تم التصفيق له عند خروجه من الملعب أمس الأربعاء.

لكن تين هاغ ومجلس الإدارة يعلمون أن هذه المسيرة المخيبة للآمال لا يمكن أن تستمر لفترة طويلة وإلا فقد يعاني من نفس مصير أسلافه ويفقد وظيفته.