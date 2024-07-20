لم يسلم أولمبياد باريس لعام 2024 من التأثر بانقطاع أجهزة الكمبيوتر العالمية الذي أصاب شركة مايكروسوفت، يوم أمس الجمعة، وذلك قبل أسبوع واحد من حفل الافتتاح.

وتسبب انقطاع تقني عالمي لخدمة شركة التكنولوجيا العملاقة مايكروسوفت، بتعطيل عمل العديد من الشركات، بما في ذلك شركات الطيران، والمصارف ووسائل الإعلام وقطاع السكك الحديدية.

حالة من الفوضى

وقالت محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، إنه قبل أسبوع واحد بالضبط من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، وبعد الأزمة السياسية الحادة وتقلبات نهر السين وإخطار الراقصين بإضراب يوم 26 يوليو/تموز، اضطرت اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية في باريس إلى الاعتراف بأن عملها تأثر أيضًا بالانقطاع الذي أثر في أنظمة تشغيل "مايكروسوفت" حول العالم، التي تستخدم حل الأمن السيبراني "CrowdStrike".

وفي بيان صحفي، حددت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، أن "هذه المشاكل تعطل عمليات تكنولوجيا المعلومات لمنظمي الألعاب الأولمبية"، لكنها أكدت بعد ذلك أن فرقها "عُبِّئَت بالكامل للحد من تأثير هذه المشاكل"، بحسب محطة "تي.إف.1" الفرنسية.

ومع ذلك، أعلن المنظمون، بعد ظهر أمس الجمعة، أن الأنشطة المتعلقة بالأولمبياد "استؤنفت بشكل طبيعي".

وبحسب مسؤول تنفيذي في الحركة الرياضية الفرنسية، فإن "نظام الكمبيوتر في باريس 2024 لم ينهار بشكل مسبق؛ لذا إذا كان هناك بعض الأعطال، فهو أهون الشرين".

التكيف مع الأزمات



وردًّا على سؤال من "فرانس إنفو"، أوضح رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس، توني إستانجيت، أنه كان يعمل على هذه الهزة الجديدة "لمعرفة كيفية إعادة التكيف".

وأضاف: "في الوقت الراهن، العمليات قادرة على الاستمرار، على أمل أن تتمكن مايكروسوفت من حل هذا الانقطاع بسرعة كبيرة".

بدوره، أوضح مصدر داخل اللجنة المنظمة أن الانقطاع قد يعطل وصول الرياضيين والوفود الوطنية إلى القرية الأولمبية التي افتتحت يوم الخميس الماضي.

ولعدة ساعات، توقفت حركة السفر في المطارات، كما عُلِّقَت الاتصالات من قبل بعض شركات الطيران في وقت يصل فيه الرياضيون بأعداد كبيرة إلى فرنسا.

أخبار ذات علاقة 3 مواهب عربية تبحث عن التوهج في أولمبياد باريس

تعطل وصول الرياضيين

وقال المصدر، إن نظام الاعتماد عُدِّل، موضحًا أن ذلك قد يعطل أيضًا وصول الرياضيين الذين ألغيت رحلاتهم؛ بسبب توقف حركة السفر في المطارات لعدة ساعات، وتعليق الاتصالات من قبل شركات الطيران.

وأكدت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس في بيانها، أنه "تم تعبئة الفرق الفنية لباريس 2024 بشكل تام للحد من تأثير هذه المشكلات، وتفعيل خطط الطوارئ لضمان استمرار العمليات".

من جانبها، قالت شركة مايكروسوفت، المتضررة من انقطاع التيار الكهربائي العالمي، إنها تتخذ "إجراءات تخفيف" في أثناء حل المشكلة.

وفي رسالة بعنوان "تدهور الخدمة"، تقول مايكروسوفت، إن المستخدمين "قد لا يتمكنون من الوصول إلى تطبيقات وخدمات مايكروسوفت المختلفة".

حركة النقل

من جهتها، قالت الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية وشركة إدارة المترو في باريس، لصحيفة "لو باريزيان"، إن "الوضع سيؤثر على عمليات شركات الطيران المعنية في باريس، شارل ديغول، وباريس أورلي"، موضحة أن "هناك تباطؤا في التسجيلات والتأخير والتعليق المؤقت".

ووفق السلطات الفرنسية، فإن مطاري شارل ديغول وباريس أورلي، يعدان نقطتي الدخول الرئيسيتين إلى فرنسا لحضور الألعاب الأولمبية، في الوقت الذي كان من المفترض تدفق جديد من الرياضيين، الذين بدؤوا في الاستقرار بالقرية الأولمبية، والمشجعين الذين كان من المفترض أن يصلوا إلى العاصمة الفرنسية.