القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في الإنتركونتننتال

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة مرتقبة أمام منافسه أوكلاند سيتي النيوزيلندي، مساء اليوم الأحد، في اللقاء الذي سيقام على استاد الدفاع الجوي، في إطار الدور الأول من بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ويشارك بيراميدز في بطولة كأس إنتركونتيننتال للمرة الأولى في تاريخه بصفته بطل إفريقيا، وحامل لقب النسخة الأخيرة من دوري الأبطال.

وتوج فريق بيراميدز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد تحقيقه الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي.

بينما يشارك فريق أوكلاند سيتي بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال أوقيانوسيا، ليتواجد للمرة الثانية على التوالي في إنتركونتيننتال، بعد العام الماضي، عندما خرج أمام العين الإماراتي.

وحال فوز نادي بيراميدز على أوكلاند وتأهله إلى دور ربع النهائي من بطولة إنتركونتيننتال، سيواجه فريق الأهلي السعودي في جدة، يوم 23 سبتمبر.

وتنطلق مباراة بيراميدز مع أوكلاند سيتي، في التاسعة مساء، وستذاع عبر الموقع الرسمي الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA+، كما أعلنت منصة "شاهد" حصولها على حق نقل اللقاء.