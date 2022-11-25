الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة قطر ضد السنغال في كأس العالم

قطر.. وتصحيح المسار

يحتاج منتخب قطر إلى تصحيح المسار وتقديم صورة مختلفة عن الأداء الباهت الذي قدمه في مباراة الإكوادور الافتتاحية للمونديال.

وقال الإسباني فيليكس سانشيز، المدير الفني لمنتخب قطر، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن المهمة ستكون صعبة وحاسمة بالنسبة للعنابي لأن الخسارة تعني توديع البطولة.

وأشار إلى أنه يسعى لتصحيح الصورة التي ظهر بها المنتخب في أول مواجهة ببطولة كأس العالم، موضحا أنه يتقبل الانتقادات كجزء من عمله كمدرب.

ويعتمد منتخب قطر على تشكيلة تضم حارس المرمى سعد الشيب، وأمامه خماسي خط الدفاع بيدرو ميغيل وبسام الراوي وبوعلام خوخي وعبد الكريم حسن وهمام الأمين.

ويقود خط الوسط كريم بوضياف وعبدالعزيز حاتم وحسن الهيدوس، بجانب الثنائي أكرم عفيف والمعز علي.