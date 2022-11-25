الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة قطر ضد السنغال في كأس العالم
يخوض منتخب قطر اختبارا جديدا في كأس العالم التي يستضيفها على أرضه بمواجهة السنغال في الجولة الثانية للمجموعة الأولى.
وتقام، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المجموعة نفسها، مواجهة بين هولندا والإكوادور، بينما تشهد المجموعة الثانية مواجهة بين ويلز وإيران كما يلعب منتخب إنجلترا ضد أمريكا.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة قطر ضد السنغال في كأس العالم، فإلى هذه السطور:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على ملعب (الثمامة) ويديرها الحكم الإسباني أنطونيو لاهوز.
وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 2 بصوت المعلق حسن العيدروس، وقناة الكأس اكسترا 1 بصوت المعلق خالد الحدي، وقناة الكأس اكسترا 2 بصوت المعلق منتصر الأزهري.
ترتيب المجموعة
يحتل منتخب هولندا صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الإكوادور.
وفاز منتخب هولندا في الجولة الأولى على السنغال بنتيجة 2/0، كما تغلب منتخب الإكوادور بالنتيجة نفسها على قطر.
ويحتل منتخب قطر وأيضا السنغال المركزين الثالث والرابع بلا نقاط.
وتعني الخسارة بالنسبة لمنتخب قطر أو السنغال الخروج من كأس العالم بشكل رسمي.
ولم يتقابل منتخب قطر ضد السنغال من قبل في أي مناسبة رسمية أو ودية.
قطر.. وتصحيح المسار
يحتاج منتخب قطر إلى تصحيح المسار وتقديم صورة مختلفة عن الأداء الباهت الذي قدمه في مباراة الإكوادور الافتتاحية للمونديال.
وقال الإسباني فيليكس سانشيز، المدير الفني لمنتخب قطر، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن المهمة ستكون صعبة وحاسمة بالنسبة للعنابي لأن الخسارة تعني توديع البطولة.
وأشار إلى أنه يسعى لتصحيح الصورة التي ظهر بها المنتخب في أول مواجهة ببطولة كأس العالم، موضحا أنه يتقبل الانتقادات كجزء من عمله كمدرب.
ويعتمد منتخب قطر على تشكيلة تضم حارس المرمى سعد الشيب، وأمامه خماسي خط الدفاع بيدرو ميغيل وبسام الراوي وبوعلام خوخي وعبد الكريم حسن وهمام الأمين.
ويقود خط الوسط كريم بوضياف وعبدالعزيز حاتم وحسن الهيدوس، بجانب الثنائي أكرم عفيف والمعز علي.
السنغال.. والبحث عن الانتفاضة
يبحث منتخب السنغال عن الانتفاضة بتحقيق الفوز أمام قطر في الجولة الثانية لحسم النقاط الثلاث.
وأكد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، في المؤتمر الصحفي أن أسود التيرانغا يبحثون عن تحقيق الفوز وحسم الفوز.
وأشار إلى أن المنتخب السنغالي لديه كل الجاهزية لهذه المواجهة وتحقيق الفوز على حساب قطر.
ويعتمد منتخب السنغال على تشكيلة تضم حارس المرمى إدوارد ميندي، وأمامه الرباعي كاليدو كوليبالي وبابي أبو سيسيه ويوسف سبالي وإسماعيل جاكوبس في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط نامباليس ميندي وإدريسا جاييه وباب جاييه، مع ثلاثي خط الهجوم إسماعيلا سار وكريبين دياتا وبولايي ديا.
وقال حسين ياسر المحمدي، نجم منتخب قطر السابق، لشبكة "إرم نيوز" إن مواجهة قطر والسنغال ستكون صعبة للغاية؛ لأن المنتخبين يسعيان لتحقيق الفوز لإنقاذ فرص التأهل.
وأشار إلى أن المنتخب القطري بحاجة لتحقيق الفوز ولكن عليه علاج بعض السلبيات التي ظهرت في لقاء السنغال، موضحا أن المنتخب القطري عانى دفاعيا في لقاء الإكوادور ويجب أن يدافع بقوة ويطور في هذه النقطة لعلاج هذه المشكلة.