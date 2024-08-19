تلقى نادي النصر السعودي، خبرًا سارًا، حول نجمه البرتغالي بعد أن تعرض للإصابة على هامش مباراة فريقه أمام الهلال في نهائي كأس السوبر، والتي خسرها العالمي برباعية.

وخسر النصر لقب كأس السوبر السعودي بعدما هزم على يد "الزعيم" بنتيجة 1-4 في المباراة النهائية التي أقيمت، مساء السبت، في مباراة شهدت تعرض رونالدو لإصابة عضلية.

وأصيبت جماهير النصر بحالة من القلق بعد أن نشر باهبري صورتين عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إحداهما تجمعه مع رونالدو في منشأة "موف" المختصة في الطب الرياضي، وعلق عليها: "التاريخي رونالدو.. صدفة جميلة التقائي اليوم بالدون خلال موعدي بمركز موف".

ولكن الفحوصات الطبية التي خضع لها كريستيانو رونالدو أثبتت سلامته من الإصابة التي عانى منها بعد نهائي كأس السوبر السعودي.

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يذكر أن الهلال قد توج بلقب السوبر المحلي للمرة الخامسة في تاريخه والثانية تواليا، بعدما هزم الأهلي في الدور نصف النهائي بركلات الترجيح (4-1)، قبل أن يضرب النصر بالنتيجة نفسها، ولكن خلال الوقت الأصلي، رغم تقدم "العالمي".

وتسببت هذه الخسارة في صدمة كبرى لرونالدو الذي كان يتطلع لتحقيق لقبه المحلي الأول مع النصر.

وغادر رونالدو عقب نهاية المباراة إلى غرفة خلع الملابس، ولم يعد للملعب مرة أخرى.

ولم يتواجد النجم البرتغالي مع فريقه من أجل استلام الميداليات الفضية بعد خسارة السوبر السعودي.