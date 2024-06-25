فليك يشجع لاعبي برشلونة الموجودين في اليورو بهذه الرسالة

وكان برشلونة قد تعاقد مع فليك من أجل تولي تدريب الفريق بعد إقالة المدرب تشافي هيرنانديز في نهاية الموسم المنصرم.

ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية تقريرًا قالت فيه إن فليك شجع لاعبيه الموجودين في اليورو، عن طريقة "رسالة تحفيزية".

وأوضحت: "أرسل فليك رسالة عبر الواتساب إلى لاعبي برشلونة المشاركين في بطولة اليورو ليتمنى لهم التوفيق".