فليك يشجع لاعبي برشلونة الموجودين في اليورو بهذه الرسالة
قام الألماني هانزي فليك مدرب نادي برشلونة الإسباني، بخطوة تشجيعية للاعبي فريقه، الموجودين مع منتخب بلادهم، في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، المقامة حاليًا في ألمانيا.
وكان برشلونة قد تعاقد مع فليك من أجل تولي تدريب الفريق بعد إقالة المدرب تشافي هيرنانديز في نهاية الموسم المنصرم.
ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية تقريرًا قالت فيه إن فليك شجع لاعبيه الموجودين في اليورو، عن طريقة "رسالة تحفيزية".
وأوضحت: "أرسل فليك رسالة عبر الواتساب إلى لاعبي برشلونة المشاركين في بطولة اليورو ليتمنى لهم التوفيق".
ويخوض 11 لاعبًا من برشلونة الإسباني منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، التي تستضيفها ألمانيا.
لاعبو برشلونة في يورو 2024، هم كل من كوبارسي (إسبانيا)، بيدري (إسبانيا)، فيرمين (إسبانيا)، تير شتيغن (ألمانيا)، غوندوغان (ألمانيا)، ليفاندوفسكي (بولندا)، كريستنسن (الدنمارك)، كوندي (فرنسا)، دي يونغ (هولندا)، وأخيرًا جواو فيليلكس وجواو كانسيلو بعد إنتهاء إعارتهم من أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي مع نهاية موسم 2023-2024.