هدف محمد صلاح في أستون فيلا يرفع رصيده إلى 188 هدفًا مع ليفربول (فيديو)
واصل النجم المصري محمد صلاح التهديف في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن سجل هدف ليفربول الثالث في شباك أستون فيلا خلال مباراة الفريقين اليوم الأحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وأحرز محمد صلاح، الهدف الثالث لليفربول في شباك أستون فيلا، بالدقيقة 55 من زمن المباراة المقامة حاليا على ملعب "آنفيلد".
وبهذا الهدف أصبح محمد صلاح هو أول لاعب يسجل أو يصنع في 10 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز
وشارك صلاح في 12 هدفا (تسجيلا وصناعة) في آخر 10 مباريات متتالية مع ليفربول في البريميرليغ.
وبهذا الهدف سجل صلاح 188 هدفًا في أكثر من 300 مباراة مع ليفربول منذ انضمامه في 2017 قادمًا من روما.
ويلعب ليفربول ضد أستون فيلا ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجاري.
فوز ليفربول
وحقق ليفربول فوزه الثالث على التوالي وتفوق 3-صفر على أستون فيلا ليصبح ثالثا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.
افتتح دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول التسجيل بعد ثلاث دقائق، وأضاف ماتي كاش الهدف الثاني بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 22، قبل أن يختتم محمد صلاح الأهداف بعد الاستراحة بعشر دقائق.
وتقدم ليفربول إلى المركز الثالث برصيد عشر نقاط وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب.
وأهدر داروين نونيز مهاجم ليفربول أكثر من فرصة خطيرة أبرزها بعد تمريرة عرضية من الجانب الأيمن من صلاح لكنه وضعها برأسه من مدى قريب خارج المرمى بغرابة.
وتجمد رصيد أستون فيلا عند ست نقاط من أربع مباريات.