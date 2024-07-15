استقالة عبدالله الشاهين من رئاسة الاتحاد الكويتي

أعلن عبدالله الشاهين استقالته من رئاسة الاتحاد الكويتي لكرة القدم بشكل رسمي، اليوم الاثنين.

وقال الشاهين في بيان رسمي:" منذ تشرفت بانتخابي رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، توليت المسؤولية مع نائبي الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين، ووضعنا استراتيجية وخطة عمل للنهوض وتطوير منظومة كرة القدم".

وأضاف:" بعد أكثر من عامين بذلنا فيهما الكثير من الجهد والعطاء، وقمنا معاً بواجبنا نحو السعي لتطوير منظومة كرة القدم، وعملنا جاهدين على تطبيق الرؤية والاستراتيجية وفق منظومة عمل متجانسة بهدف تطوير المنظومة الرياضية، رغم المعوقات والعقبات والصعوبات وعدم توفير متطلبات تنفيذ الرؤية".

وتابع الشاهين:" حقق الاتحاد الكويتي العديد من الإنجازات على المستوى الإداري والفني والمالي، والتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026 بعد غياب 19 سنة، والتأهل إلى كأس آسيا 2027 بعد غياب 12 سنة".

وواصل:" لا يخفى على أحد، ما تعرضت له من حملات تشويه وتشهير وتجريح وإساءة، ورغم ذلك آثرت على نفسي تحمل المسؤولية والعمل بجد واجتهاد، وبذلت الغالي والنفيس من مالي وجهدي ووقتي خدمة لوطني وبلدي الغالية، وواصلت العمل ليلاً نهاراً بإخلاص وتفانٍ".

وتابع الشاهين عبر بيان:" حققنا سوياً نتائج وآثاراً ملموسة في مسيرة تطوير منظومة كرة القدم الكويتية. لذلك، فقد ارتأيت الابتعاد والتقدم بطلب التنحي عن منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وفقاً لما نصت عليه المادة (35) فقرة (10) من النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم".

واختتم رئيس الاتحاد الكويتي بيانه بتوجيه الشكر لإدارة الاتحاد وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات والجمعية العمومية خلال الفترة السابقة.