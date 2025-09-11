عمر السومة يختار أفضل 6 مهاجمين في الدوري السعودي

اختار عمر السومة، نجم نادي الحزم السعودي، أفضل 6 مهاجمين من وجهة نظره في دوري روشن للمحترفين.

وانضم المهاجم السوري إلى صفوف الحزم السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

السومة هو الهداف التاريخي للدوري السعودي بـ 154 هدفًا خلال 197 مباراة خاضها طوال مسيرته بالدوري.

ونشر الحساب الرسمي لدوري روشن فيديو يكشف من خلال السومة عن أبرز المهاجمين بالنسبة له في البطولة، حيث وضع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، في المركز الأول، ثم يأتي خلفه المغربي عبد الرزاق حمدالله، نجم الشباب، ثم إيفان توني، نجم الأهلي، ويليه الفرنسي كريم بنزيما، نجم الاتحاد، ثم الزامبي فاشيون ساكالا، مهاجم الفيحاء، وسادسا داروين نونيز، نجم الهلال.

وبدأ السومة مسيرته في سوريا مع نادي الفتوة، قبل الانتقال للقادسية الكويتي.

وانضم السومة إلى الأهلي السعودي في صيف 2014 ليستمر مع الفريق حتى صيف 2023، وتخللها موسم وحيد 2022 - 2023 إعارة لنادي العربي القطري.

كما لعب السومة لنادي العروبة من يناير حتى مايو 2025، قبل الانضمام نادي الوداد المغربي للمشاركة في كأس العالم للأندية.

السومة يبلغ من العمر 36 عامًا، ولعب 41 مباراة دولية مع المنتخب السوري، سجل خلالها 21 هدفًا.