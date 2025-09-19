بث مباشر لمباراة الأهلي والهلال في الدوري السعودي للمحترفين

تتجه أنظار متابعي الدوري السعودي للمحترفين مساء اليوم الجمعة صوب ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة الرياضية الذي يحتضن "كلاسيكو" الأهلي والهلال في الجولة الثالثة من المسابقة.

وتأتي مباراة الكلاسيكو في موعد مبكر جدا في الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين الذي يتطلع فيه الفريقان لتحقيق بداية لافتة في سباق المراهنة على اللقب.

وبدأ الأهلي، صاحب الأرض، الذي يشهد استقرارا فنيا باستمرار مدربه الألماني ماتياس يايسله في مهامه للموسم الثاني تواليا، مشواره في دوري روشن بالفوز على نادي نيوم في الجولة الأولى (1 ـ0).

وتعادل رفاق رياض محرز مع الاتفاق دون أهداف في الجولة الثانية، ليحتل المركز السابع برصيد 4 نقاط حتى الآن.

أما الهلال، الذي تعاقد مع جهاز فني جديد بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، فيسعى إلى تحقيق الفوز الثاني والمنافسة من أجل استعادة اللقب الذي فرط فيه الموسم الماضي لنادي الاتحاد.

وبدأ رفاق القائد سالم الدوسري الموسم الجديد بالفوز (2-0) على نادي الرياض، بهدفين من متعب الحربي ومالكوم، وتعادل (2-2) مع القادسية بهدفي نونيز وروبن نيفيز.

الأهلي سيلعب المباراة بالتشكيلة التالية:

أما تشكيلة الهلال فهي الآتية:

ويسيطر الهلال بنسبة طفيفة على المواجهات السابقة مع الأهلي في الدوري إذ فاز في 28 مباراة، بينما حقق الأهلي 22 انتصارا وانتهت 22 مباراة بالتعادل.

وتقدم "إرم نيوز" في ما يلي تغطية مباشرة لأبرز أحداث ولقطات مباراة الأهلي والهلال في كلاسيكو الجولة الثالثة من الدوري السعودي:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

نشيد الأهلي السعودي يلهب المدرجات.

الدقيقة 12: الهلال يفتتح النتيجة بهدف لمدافعه ثيو هيرنانديز.

النتيجة تتغير لتصبح (1 ـ 0) للهلال.