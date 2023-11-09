رسميا.. ريال مدريد يجدد عقد فيدي فالفيردي
أعلن ريال مدريد، رسميا، تجديد عقد لاعب الوسط فيدي فالفيردي حتى يونيو 2029.
ونشر ريال مدريد صورة لفالفيردي مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وهما يحملان قميص ريال مدريد وعليه رقم 2019 في إشارة إلى نهاية العقد في 2019.
وانضم فالفيردي لريال مدريد في يوليو 2016، كان وقتها يمتلك 18 عامًا فقط.
وبحسب موقع "transfermarkt" فقد شارك فالفيردي مع ريال مدريد في 220 مباراة سجل فيها 19 هدفا وصنع 18.
وفاز فالفيردي بـ9 ألقاب مع ريال مدريد بواقع لقبين في كل من الدوري الإسباني وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الإسباني، ولقب في دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي وكأس ملك إسبانيا.
وانتقل فالفيردي من بينارول الأوروغواياني إلى ريال مدريد كاستيا في 2016 ولعب معارا لديبورتيفو لاكورونيا، قبل أن يلعب للفريق الأول في 2018.
وكان ريال مدريد قد أعلن تجديد عقدي فينيسيوس جونيور ورودريغو حتى 2027 و2028 على الترتيب.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني ويملك الميرنغي 29 نقطة من 12 مباراة ويتأخر بنقطتين عن جيرونا المتصدر.
في حين تأهل ريال مدريد لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بفوزه في أول 4 جولات ليحصد 12 نقطة.