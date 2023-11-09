رسميا.. ريال مدريد يجدد عقد فيدي فالفيردي

وبحسب موقع "transfermarkt" فقد شارك فالفيردي مع ريال مدريد في 220 مباراة سجل فيها 19 هدفا وصنع 18.

وفاز فالفيردي بـ9 ألقاب مع ريال مدريد بواقع لقبين في كل من الدوري الإسباني وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الإسباني، ولقب في دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي وكأس ملك إسبانيا.

وانتقل فالفيردي من بينارول الأوروغواياني إلى ريال مدريد كاستيا في 2016 ولعب معارا لديبورتيفو لاكورونيا، قبل أن يلعب للفريق الأول في 2018.

وكان ريال مدريد قد أعلن تجديد عقدي فينيسيوس جونيور ورودريغو حتى 2027 و2028 على الترتيب.