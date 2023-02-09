من هو جوهرة ريال مدريد الجديدة أريباس؟

واستدعى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أربعة لاعبين من الفريق الثاني "كاستيا" لتعويض غياب النجوم عن رحلة النادي الملكي للمغرب بينهم لاعب الوسط أريباس البالغ عمره 21 عامًا.

ولد أريباس في الـ30 من سبتمبر/أيلول 2001 في مدريد ونشأ في صفوف ليغانيس قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في موسم 2012 ليستمر في الفريق الثاني بالنادي الملكي.

وشارك أريباس مع الفريق الأول لريال مدريد للمرة الأولى في سبتمبر/أيلول 2020 عندما شارك بديلا لفينسيوس جونيور في التعادل السلبي على ملعب ريال سوسيداد وهو الأمر ذاته الذي تكرر أمام الأهلي عندما شارك بدلا من المهاجم البرازيلي أيضا ليسجل الهدف الرابع.