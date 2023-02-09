من هو جوهرة ريال مدريد الجديدة أريباس؟
أحرز سيرجيو أريباس الهدف الرابع لريال مدريد بعد مشاركته كبديل أمام الأهلي المصري بـ28 ثانية فقط ليقدم أوراق اعتماده في صفوف الفريق الأول للنادي الملكي.
ووقف الحظ إلى جوار سيرجيو أريباس كالفو بعد إصابة سبعة لاعبين من الفريق الأول لريال مدريد قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية، وعلى رأسهم المهاجم كريم بنزيما وحارس المرمى تيبو كورتوا ولاعب الوسط ماركو أسينسيو وإيدن هازارد والمدافع فيرلان ميندي وإيدر ميليتاو ولوكاس فاسكيز.
واستدعى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أربعة لاعبين من الفريق الثاني "كاستيا" لتعويض غياب النجوم عن رحلة النادي الملكي للمغرب بينهم لاعب الوسط أريباس البالغ عمره 21 عامًا.
ولد أريباس في الـ30 من سبتمبر/أيلول 2001 في مدريد ونشأ في صفوف ليغانيس قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في موسم 2012 ليستمر في الفريق الثاني بالنادي الملكي.
وشارك أريباس مع الفريق الأول لريال مدريد للمرة الأولى في سبتمبر/أيلول 2020 عندما شارك بديلا لفينسيوس جونيور في التعادل السلبي على ملعب ريال سوسيداد وهو الأمر ذاته الذي تكرر أمام الأهلي عندما شارك بدلا من المهاجم البرازيلي أيضا ليسجل الهدف الرابع.
كما خاض أولى مبارياته في دوري أبطال أوروبا في العام ذاته عندما شارك بديلا في ديسمبر/ كانون الأول خلال الفوز 2-صفر على بروسيا مونشنغلادباخ الألماني.
وكان أول أهدافه مع الفريق الأول في مرمى محمد الشناوي حارس وقائد الأهلي المصري عندما وصلته الكرة من أحد مدافعي "الشياطين الحمر" ليطلق تسديدة أرضية زاحفة بيسراه على يسار الشناوي في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وقال لاعب فريق كاستيا لموقع ريال مدريد على الإنترنت "لقد طلبت من جميع اللاعبين التوقيع على قميصي وسأقوم بوضعه في إطار. أود أن أشكر زملائي في الفريق لأنهم جعلوني أشعر بالترحيب الشديد ".
وأضاف "لقد طلبت من جميع اللاعبين التوقيع على قميصي. نهائي كأس العالم للأندية مثير حقًا. الآن علينا الاستمتاع بالتدريبات والأجواء والذهاب لتحقيق الفوز يوم السبت".
وأضاف أريباس "لقد كان موسمًا جيدًا حقًّا مع كاستيا لأنهم احتلوا المركز الثاني بفارق نقطتين عن المركز الأول. أود أن أشكر زملائي في الفريق ومديري الفني راؤول لمساعدتي في التطور. آمل أن نتمكن من الاستمرار في التقدم. نأمل أن نتمكن من الصعود للدرجة الثانية هذا الموسم".
وسيلتقي ريال مدريد مع الهلال السعودي بطل آسيا في نهائي مونديال الأندية يوم السبت المقبل، بينما يلعب الأهلي مع فلامنغو البرازيلي لتحديد صاحب المركز الثالث.