بشرى لجماهير ريال مدريد.. مبابي جاء لتكرار إنجازات رونالدو

قدم نادي ريال مدريد لاعبه الجديد كيليان مبابي، مساء الثلاثاء، أمام نحو 80 ألف متفرج في ملعبه "سانتياغو برنابيو" في لحظة انتظرها نجم باريس سان جيرمان السابق وجماهير الملكي لسنوات.

جاء التقديم أكبر من المتوقع، وشهد الكثير من المشاعر الرائعة بين جماهير الملكي ومبابي الذي أظهر لهم بشائر تؤكد أنه سيكرر إنجازات كريستيانو رونالدو المذهلة معهم.

ونتحدث في التقرير الآتي عن تلك العلامات والبشائر التي قدمها مبابي خلال تقديمه، والتي حاول من خلالها الظهور في حلة رونالدو في تقديمه بصفوف ريال مدريد أيضًا.

"1 2 3.. هلا مدريد"

في افتتاح خطابه لجماهير "سانتياغو برنابيو" قرر مبابي تكرار ما قام به كريستيانو رونالدو قبل 15 عامًا وما قاله بالحرف الواحد، إذ قال: "1 2 3.. هلا مدريد".

وكان رونالدو قال الكلمات ذاتها بالحرف، يوم تقديمه لاعبًا جديدًا في صفوف الملكي في عام 2009 عندما جاء من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

تصريح مبابي نفسه

بعد أن تحدثت الجماهير عن وجه التشابه بين كلمات مبابي ورونالدو، سُئِل النجم الفرنسي في المؤتمر الصحفي الخاص به عن ما إذا كان يقصد ذلك.

ورد مبابي بالإيجاب مؤكدًا أنه أراد من خلال تلك الكلمات أن يبعث برسالة لصديقه كريستيانو رونالدو الذي قدَّم له الكثير من النصائح.

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حضور جماهيري ضخم

لم يسبق أن ظهر هذا العدد في ملعب "سانتياغو برنابيو" من أجل تقديم أي لاعب سوى رونالدو في عام 2009.

الملعب الذي شهد حضور 80 ألف مشجع ظُهر يوم الثلاثاء في وسط الأسبوع هو نفسه الذي استقبل ذلك العدد ذاته من أجل مشاهدة كريستيانو رونالدو بقميص "الميرنغي".

تشابه لغة الجسد

لم يخف على كلّ مَن كان في الملعب أن مبابي حاول تقليد لغة جسد كريستيانو رونالدو خلال تقديمه لاعبًا في صفوف ريال مدريد.

الإشارات نفسها للجماهير، والنظرات ذاتها، وحتى الحركات ، كأن مبابي قادم بدراسة ما قام به رونالدو جيدًا، وقلده فيها بدقة.

ألوان الملابس

لاحظت بعض الجماهير أن مبابي تعمَّد ارتداء نفس ألوان ملابس رونالدو التي وصل بها للمرة الأولى إلى ريال مدريد.

رغم مرور الأعوام واختلاف الموضة، لكن مبابي اختار اللونين الأبيض والبيج من أجل الظهور هناك، في مقر ريال مدريد كقدوته كريستيانو رونالدو.

رقم مؤقت

سيكون قميص مبابي الأول في صفوف ريال مدريد هو الرقم (9)، وهو الرقم نفسه الذي اختاره رونالدو لنفسه عندما كان الرقم سبعة غير متاح مع راؤول غونزاليس.

الآن يتكرر الأمر ذاته مع مبابي، ويختار الرقم نفسه الذي اختاره رونالدو ليكون رقمًا مؤقتًا، حتى يرحل لوكا مودريتش، ليحصل ذات يوم على قميص فينيسيوس جونيور.

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الخلاصة

لا يخفى على أحد أن رونالدو كان قدوة لمبابي، والجميع تقريبًا شاهد صور النجم البرتغالي التي وُجدت على حوائط غرفة نجم موناكو الأسبق وهو صغير، لذلك كان من المنطقي أن يتبع خطاه بتلك الطريقة.

حاول مبابي بشتى الطرق أن يظهر أنه وفيٌّ لقدوة طفولته، وقد يكون يبعث برسالة بأنه قد جاء ليستكمل مسيرة كريستيانو المليئة بالإنجازات في صفوف ريال مدريد.

لكن كل ذلك لن يُحْسَم إلا عندما يلعب النجم الفرنسي، وينجح ويقدم للملكي القيمة ذاتها التي قدمها رونالدو.