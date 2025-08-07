خطة ذكية.. الاتحاد السعودي يتحرك لضم "بديل بنزيما"

كشفت تقارير إخبارية عن لجوء الإدارة الرياضية بنادي الاتحاد السعودي إلى خطة بديلة ذكية في ظل قلة الدعم المالي المرصود للفريق في الميركاتو الحالي، في محاولة لتعزيز صفوف "العميد" بلاعب مهاجم يكون بديلًا للفرنسي كريم بنزيما، قائد الفريق.

وأنهى نادي الاتحاد السعودي معسكره الخارجي، ويعود اليوم إلى جدة حيث يحصل اللاعبون على راحة مؤقتة قبل العودة للانخراط في التدريبات استعدادًا للسفر إلى هونغ كونغ لبدء الموسم ببطولة السوبر السعودي، حيث سيواجه منافسه النصر يوم الـ19 من أغسطس الجاري.

وأعربت جماهير الاتحاد عن ضيقها الشديد الفترة الماضية بسبب عدم دخول إدارة ناديها في مفاوضات قوية لدعم صفوف "العميد" بصفقات نارية والاكتفاء باللاعبين الأجانب المتواجدين من الموسم الماضي، إذ أشارت التقارير إلى أن لجنة الاستقطاب لم تخصص دعمًا كافيًا للفريق هذا الموسم.

ووفقًا لِما ذكره الإعلامي الرياضي ماجد هود، المتابع للشأن الاتحادي، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن "الإدارة الرياضية بقيادة رامون بلانيس تحاول الحصول على خدمات مهاجم أجنبي تحت 21 عامًا لكي يشارك في دوري 21 والفريق الأول وقت الحاجة، مع إبقاء اللاعبين العشرة الأجانب".

وتأتي هذه الخطوة من جانب الإدارة لتختار لاعبًا يكون بديلًا للأسطورة بنزيما حال غيابه في أي وقت سواء للإيقاف أو للإصابة.

وكان مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرر إطلاق دوري النخبة السعودي تحت 21 عامًا للموسم الرياضي المقبل 2025 ـ 2026، في خطوة تأتي بعد تقييم تجربة إطلاق الدوري الرديف، الذي أُقيم على مدى موسمين وأسهم في زيادة عدد دقائق اللعب للاعبين.

وكانت إدارة المسابقات في الاتحاد السعودي

لكرة القدم طلبت من كافة الأندية في ديسمبر الماضي رأيها حيال إطلاق الدوري، والتي

أسفرت عن عدد من المقترحات ومن ضمنها إطلاق دوري تحت 21 عامًا.

ويمثل دوري النخبة تحت 21 عامًا مرحلة انتقالية تهدف إلى مواصلة تطوير اللاعبين السعوديين إلى مستوى عالٍ، وزيادة فرص اكتشاف المواهب من قبل الأندية المحلية.

وسينطلق الدوري ابتداءً من الموسم الجديد بمشاركة 24 فريقًا من مرحلتين، الأولى هي مرحلة المجموعات بنظام الذهاب والإياب، تليها الأدوار النهائية بنظام خروج المغلوب.

وستخوض الفرق 20 جولة في الدوري، حيث يلعب كل فريق 20 مباراة موزعة بالتساوي بين 10 مباريات على أرضه و10 خارجها.

ويُقام الدوري بنظام النقاط، حيث تتأهل الفرق الأربعة المتصدرة مباشرة إلى الدور ربع النهائي. بينما تخوض الفرق التي تحتل المراكز من الخامس حتى الثاني عشر مواجهات الملحق، ويتأهل منها أربع فرق لاستكمال مقاعد الدور ربع النهائي.