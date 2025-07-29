نلعب في أمريكا.. رد ناري من شوبير على عدم لعب الأهلي في الإسماعيلية (فيديو)

رد الإعلامي الرياضي أحمد شوبير على الجدل الدائر بعد إعلان جدول الدوري المصري للموسم الجديد وتأكد استمرار عدم لعب فريق الأهلي على ملاعب الإسماعيلية.

ويخوض النادي الأهلي مواجهات الإسماعيلي والمصري، منذ فترة طويلة في ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

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وكان خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، وجه رسالة قوية، بشأن استمرار، عدم ذهاب النادي الأهلي لخوض المباريات في الإسماعيلية خلال الفترة المقبلة.

وكتب الغندور عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": "بعد ما كان الأهلي لا يلعب مع الإسماعيلي في الإسماعيلية من 13 سنة بسبب قرار أمني انضم إليهما الآن نادي كهربا الإسماعيلية بعد صعوده".

وأضاف: "المباريات كلها رايح جاي في برج العرب".

يذكر أن نادي كهرباء الإسماعيلية، صعد بشكل رسمي للدوري المصري الممتاز، هذا الموسم للمرة الأولى في تاريخه.

من جانبه، قال شوبير ردًّا على تصريحات الغندور، عبر قناة الأهلي الرسمية: "زهقنا من كثرة الكلام، وكل حاجة تحدث يتهمون فيها الأهلي، وكأن الفريق مطلوب منه خسارة كل البطولات لكي نرضي بعض السادة الموجودين، ما المطلوب من إدارته الحقيقة؟".

وأضاف: "من وقت لعبي كحارس مرمى كنا نستمتع باللعب في الإسماعيلية وأجواء اللعب هناك رائعة، ثم حدث أنه صدر قرار أمني بمنع تواجد فريق الأهلي هناك لاعتبارات كثيرة، والنادي ليس لديه مانع اللعب في أي مكان بالعالم ولعب في أمريكا وأفريقيا وآسيا، ولكن الآن البعض يقول إنه الآن مباراة كهرباء الإسماعيلية لن تلعب أيضا هناك، ولكن ما ذنب الأهلي في هذا الأمر من الأساس؟ لماذا يضع البعض الأهلي في جملة مفيدة والأمر ليس قراره، ولكن هي نغمة كل سنة، ويقولون الدوري يتم ترتيبه للأهلي بسبب مباراة الإسماعيلي".

وتابع: "لماذا ينسى البعض أو كأنهم لا يأخذون بالهم من القرارات الأمنية، وستجدون الأهلي سيلعب 10 مباريات على ملعبه والمنافسين أيضا، والأهلي لا يهتم بهذه الأقاويل الحقيقة، ولكنه يركز على المكسب، ثم نجد فجأة البعض يقول القرعة تم توجيهها لكي يفوز بالدوري، ما هذا الكلام بجد؟".