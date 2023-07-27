تشافي يكشف أسباب خسارة برشلونة الثقيلة أمام آرسنال

تحدث تشافي هيرناندز مدرب برشلونة عن الأسباب التي قادت فريقه للخسارة الثقيلة أمام آرسنال في المباراة الودية التي أقيمت فجر اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وخسر برشلونة بخمسة أهداف لثلاثة، لتترك تلك الهزيمة بعض المخاوف لدى جماهير النادي قبل انطلاق الموسم الجديد.