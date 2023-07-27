تشافي يكشف أسباب خسارة برشلونة الثقيلة أمام آرسنال
تحدث تشافي هيرناندز مدرب برشلونة عن الأسباب التي قادت فريقه للخسارة الثقيلة أمام آرسنال في المباراة الودية التي أقيمت فجر اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية.
وخسر برشلونة بخمسة أهداف لثلاثة، لتترك تلك الهزيمة بعض المخاوف لدى جماهير النادي قبل انطلاق الموسم الجديد.
ويرى تشافي هيرناندز أن المباراة إيجابية على الرغم من الهزيمة الثقيلة التي مُنِي بها الفريق واهتزاز شباكه خمس مرات أمام آرسنال وصيف الدوري الإنجليزي.
وعن أسباب الخسارة، قال تشافي إن هذه المباراة هي الأولى لبرشلونة في فترة الإعداد في الوقت الذي خاض فيه آرسنال أكثر من مباراة ما يعني جاهزية أكبر.
وتابع :"لقد كنا ضعفاء للغاية في الدفاع".
وانتقد تشافي أيضًا الحدة التي لعب بها آرسنال خلال المباراة قائلًا :"لقد أخبرت أرتيتا أن المباراة تبدو كما لو كانت في دوري أبطال أوروبا، آرسنال لعب بحدة كبيرة للغاية بالنسبة لمباراة ودية".
وأتم :"لقد ارتكبوا مخالفات عديدة أثناء اللعب".
وألغيب مباراة برشلونة يوفنتوس التي كان مقررًا أن يبدأ بها برشلونة جولته في الولايات المتحدة بسبب إصابة عدد من اللاعبين بفيروس معوي.
ومن المقرر أن يخوض برشلونة كلاسيكو ودي أمام ريال مدريد الأسبوع المقبل.
وحقق ريال مدريد الفوز في المباراتين التي لعبهما في الولايات المتحدة على ميلان ومانشستر يونايتد بنتيجة 3/2 و2/0 على التوالي.