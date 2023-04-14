تطورات الحالة الصحية لتشيزني حارس يوفنتوس
أثبتت الفحوص الطبية سلامة فويتشيك تشيزني حارس يوفنتوس، الذي تعرض للإصابة أمام سبورتنغ لشبونة في ذهاب دور الثمانية بالدوري الأوروبي، وخرج من ملعب المباراة هو يشعر بألم في الصدر.
وتم استبدال فويتشيك تشيزني قبل فترة وجيزة من نهاية الشوط الأول، وخرج من الملعب باكيًا وتم الدفع بماتيا بيرين بدلا منه ليكمل المباراة التي انتهت بفوز يوفنتوس بهدف نظيف.
وبدا الدولي البولندي متعبا وأمسك بصدره وهو يبكي ويشعر باحتقان في الصدر.
وقام أطباء الفريق بفحص تشيزني، وأكدوا أن الحارس سليم بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني، ولكنه اعترف بأنه كان قلقا من تسلسل الأحداث.
وقال النادي في بيان رسمي إن فويتشيك تشيزني لا يعاني من أي مشاكل خطيرة، كما طمأن الحارس الجماهير على حالته الصحية.
وقال فويتشيك تشيزني لمحطة سكاي سبورت إيطاليا: "أنا بخير، كنت قلقا بعض الشيء، لكننا أجرينا كافة الفحوص وكل شيء بخير. شعرت بالفزع، لم أتعرض لهذا من قبل كنت أتنفس بصعوبة وهذا ما أثار قلقي حقيقة".
وتألق بيرين في الوقت الإضافي وتصدى لفرصة مزدوجة من بوتي وهيكتور بيليرين ليؤمن الفوز ليوفنتوس.