تطورات الحالة الصحية لتشيزني حارس يوفنتوس

وتم استبدال فويتشيك تشيزني قبل فترة وجيزة من نهاية الشوط الأول، وخرج من الملعب باكيًا وتم الدفع بماتيا بيرين بدلا منه ليكمل المباراة التي انتهت بفوز يوفنتوس بهدف نظيف.

وبدا الدولي البولندي متعبا وأمسك بصدره وهو يبكي ويشعر باحتقان في الصدر.

وقام أطباء الفريق بفحص تشيزني، وأكدوا أن الحارس سليم بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني، ولكنه اعترف بأنه كان قلقا من تسلسل الأحداث.