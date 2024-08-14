أوقف إنبي الانتصارات المتتالية للأهلي البطل بعد أن تعادل معه 1-1 اليوم الأربعاء في ختام مباريات الجولة 33، وقبل الأخيرة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وحقق الأهلي، المتوج باللقب رقم 44 للدوري في تاريخه قبل ثلاث جولات على النهاية، 21 فوزا متتاليا في الدوري وهو رقم قياسي لا سابق له لكن إنبي أوقف هذه السلسلة.

تقدم إنبي بهدف في الدقيقة 21 أحرزه أحمد نادر حواش بعد انطلاقة رائعة من محمد شريف حتحوت الذي مر بشكل رائع من جهة اليمين، ثم أرسل تمريرة عرضية قابلها حواش بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت مرمى مصطفى مخلوف حارس الأهلي.

وألغى حكم المباراة هدفا أحرزه محمود عبد المنعم (كهربا) في الدقيقة 44 بداعي التسلل، لكن كهربا نجح في إدراك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول مستغلا تمريرة عرضية أرسلها مصطفى أبو الخير من جهة اليمين ليبعدها دفاع إنبي على نحو خاطئ باتجاه كهربا المتمركز بشكل صحيح ليسدد الأخير كرة قوية سكنت مرمى الحارس عبد الرحمن سمير.

ورغم التعادل، الأهلي حافظ على سجله الخالي من الهزائم في آخر 22 مباراة بالدوري ليرفع رصيده إلى 85 نقطة في الصدارة بفارق ست نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي أنهى مشاركته في الدوري هذا الموسم اليوم بالفوز 1-صفر على الداخلية الذي هبط لدوري الدرجة الثانية بعد تذيله للترتيب برصيد 19 نقطة.

ورفع إنبي رصيده إلى 44 نقطة في المركز التاسع.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: