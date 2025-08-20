رونالدو السيدات.. من هي العراقية شوخان التي سجلت 6 أهداف للنصر؟

كتب – نور الدين ميفراني

سجلت العراقية شوخان نور الدين 6 أهداف لفريق النصر السعودي للسيدات في مباراة ودية أمام مالاغا الإسباني لتلفت الأنظار كمهاجمة قوية توازي مهاجم الفريق الرجالي الأسطورة والقائد البرتغالي كريستيانو رونالدو.

النجمة العراقية شوخان نورالدين ولدت في 10 أبريل عام 2000 (تبلغ من العمر 25 عاما)، ومارست عدة أنواع من الرياضة ومنها كرة القدم وكرة اليد وكرة القدم للصالات ومثلت منتخب العراق فيها جميعا.

مثلت منتخب العراق لكرة اليد في البطولة العربية بتونس 2021، وشاركت برفقة فريق أربيل في بطولة الأندية العربية بعمان العاصمة الأردنية عام 2019 وحصلت على لقب الهداف.

لعبت لفريق غاز الشمال لكرة القدم في الصالات وتوجت هدافة للدوري العراقي للكرة النسائية، كما شاركت مع منتخب العراق لكرة القدم للصالات في بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة الصالات للسيدات عام 2022 وقادت منتخب بلادها للفوز باللقب وتوجت بجائزة هدافة البطولة برصيد 8 أهداف.

ولعبت شوخان نور الدين لفريق الهلال السعودي منذ 2022 وكانت هدافة الفريق النسائي وانتقلت هذا الصيف لنادي النصر، لتكون إحدى أهم الصفقات الصيفية بفترة الانتقالات الحالية، وتستمر رحلتها التهديفية في ملاعب الدوري السعودي الممتاز للسيدات.

وبعد انتقالها من الهلال إلى النصر، انضمت نجمة العراق للمعسكر التدريبي الصيفي في مدينة ماربيا الإسبانية، ضمن استعداد ناديها الجديد لخوض منافسات الدور التمهيدي من النسخة الثانية لمسابقة دوري أبطال آسيا للسيدات 2026/2025.

وخاضت شوخان مباراة ودية أولا ضد فريق ريال بيتيس الإسباني، لتتمكن من تسجيل هدف بمرمى الخصم في الدقيقة 85 من الشوط الثاني، حيث انتصر النصر بنتيجة (5-1).

وفي المباراة الودية التالية، ضد مالاغا الإسباني، تألقت شوخان بشكل لافت بعد تأقلمها السريع مع النصر، حيث سجلت 6 أهداف.

وبفضل سداسية شوخان، خرج "العالمي" من ودية مالاغا فائزا بنتيجة كبيرة قوامها (15-0) ليظهر الفريق جاهزيته للمعترك الآسيوي، إذ سيسافر إلى مدينة قرشي الأوزباكية لخوض منافسات المجموعة الثانية، والتي ستنطلق في 25 أغسطس الحالي.