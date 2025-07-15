STC تزف بشرى سارة لجمهور الأهلي السعودي

كشفت منصة البث الرقمي "آس تي سي" تي في (stc tv) عن مفاجأة سارة لجماهير النادي الأهلي السعودي بنقل مبارياته الودية الإعدادية لموسم 2025 ـ 2026 مباشرة على باقة "بريميوم أس تي سي (stc tv premium).

ونشرت المنصة الرقمية الخاصة بيانا موجزا عبر حسابها على منصة "إكس" أكدت فيه اتفاقها المشترك مع شركة النادي الأهلي لنقل مباريات الفريق في معسكره الأوروبي المقبل والذي تتخلله بعض المقابلات الودية التحضيرية.

وقالت "أس تي سي تي في": "جمهور النادي الأهلي، تابعوا مباريات معسكر الأهلي التحضيرية مباشرة وحصريًا على باقة بريميوم من (stc tv).

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وتُمكّن المنصة الرقمية للبث مشجعي الأهلي من مواكبة شاملة لأجواء المعسكر المقبل في النمسا ومشاهدة مباريات الفريق الودية مباشرة.

ويخوض النادي الأهلي، المتوج بطلا لدوري أبطال آسيا للنخبة 2024 ـ 2025، معسكر إعداديا خارجيا، في مدينة لنجنفيلد النمساوية، على أن تتخلله ثلاث محطات أوروبية في كلٍّ من النمسا، وإيطاليا، وإسبانيا، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

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ويشارك الأهلي في بطولة كومو الدولية الودية التي ينظمها الفريق الإيطالي على ملعبه وتشهد مشاركة الأهلي وسلتيك الإسكتلندي وأياكس أمستردام الهولندي.

ويواصل رفاق رياض محرز حاليا تدريباتهم في النمسا، بقيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله، حيث يجري الفريق يوم 18 يوليو مباراة ودية أولى ضد تيرول النمساوي قبل السفر إلى مدينة كومو الإيطالية، للمشاركة في البطولة الودية (Como Cup).

ويواجه الأهلي في بطولة نادي كومو الودية الفريق المستضيف يوم 23 يوليو ويختتم مبارياته الودية بملاقاة دوردريخت الهولندي يوم 2 أغسطس المقبل.

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ويبدأ الأهلي الموسم الجديد في أغسطس المقبل ضمن دوري المحترفين حيث سيعمل على تحقيق نتائج أفضل من تلك التي انتهى عليها موسم 2024 ـ 2025، عندما خرج الفريق خالي الوفاض بالحلول خامسا في الترتيب النهائي.

ومقابل إخفاقه المحلي، حقق الأهلي السعودي إنجازا كبيرا في دوري أبطال آسيا للنخبة بالتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز في النهائي على كاواساكي الياباني (2 ـ 0).