تكبر على الأهلي.. مقرب من الخطيب يشن هجوما على وسام أبو علي (فيديو)

شن أسامة حسني، نجم الأهلي المصري السابق، هجوماً حاداً على اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأحمر.

ودخل وسام في خلاف مع إدارة الأهلي بسبب رغبته في الرحيل إلى كولومبوس كرو الأمريكي الذي تقدم بعرض رسمي لضمه.

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وانقطع اللاعب عن تدريبات الأهلي والقياسات البدنية قبل بداية الموسم ما أدى لاستبعاده من معسكر الإعداد المقام في تونس.

وظهر اللاعب في مقطع فيديو مصور عبر حساب النادي الأهلي اعتذر خلاله لجماهير الفريق الأحمر عن تصرفاته في الفترة الماضية.

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وقال حسني في تصريحات عبر قناة MBC MASR إن موقف وسام أبو علي في الفترة الأخيرة وتصرفاته التي خالفت نظام النادي كان غريباً.

وأضاف زوج ابنة محمود الخطيب رئيس الأهلي:"ما حدث هو درس لأي لاعب في الأهلي يخالف القواعد والنظام لأنه لا يوجد لاعب أكبر من الأهلي، وسام خالف وتكبر على النادي وبالتالي استحق وقفة من الإدارة والجماهير".

"وسام تكبر على الأهلي وخالف النظام".. رسالة نارية من أسامة حسني لوسام أبو علي مجاناً على شاهد برنامج #اللعيب يعرض من... Posted by ‎MBC مصر‎ on Thursday, July 24, 2025

وتابع:"جماهير الأهلي صنعت اسم وسام أبو علي وساهمت في شهرته، ومع احترامي للاعب كان ضرورياً ألا يمر الأمر مرور الكرام".

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وأتم قائلاً:"لا يوجد أي نادٍ في مصر يستطيع اتخاذ نفس موقف الأهلي في قضية وسام أبو علي".