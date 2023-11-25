كريستيانو رونالدو يفتتح متحفه في منطقة بوليفارد سيتي بموسم الرياض (فيديو)

يذكر أن متحف رونالدو يتخذ شكل توقيع النجم البرتغالي، ويحتوي على أهم الجوائز الجماعية والفردية التي حصل عليها، ومنها الكرة الذهبية والحذاء الذهبي وكأس دوري أبطال أوروبا.

كما يوجد تمثال من الشمع لكريستيانو، حيث يتاح للزائر التصوير بجانبه، ثم الممر الذي يتضمن مجموعة صور للجوائز الخاصة بالإنجازات الفردية التي حققها الدون، حتى الوصول إلى المتجر لاقتناء المنتجات التذكارية.

وهناك أيضا تجربة تفاعلية أخرى خارج المتحف، وهي عبارة عن قفزة رونالدو الشهيرة لتسديد الكرة بالرأس.