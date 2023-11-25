كريستيانو رونالدو يفتتح متحفه في منطقة بوليفارد سيتي بموسم الرياض (فيديو)
قام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بزيارة وافتتاح المتحف الخاص به رسميًا، والموجود في منطقة بوليفارد سيتي، أكبر مناطق موسم الرياض 2023.
متحف #CR7 الموجود في منطقة سكوير 2 مصمم بطريقة عصرية حول شخصية الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر ومنتخب البرتغال وقصة حياته، ويحتوي على جميع ألقابه وجوائزه الشخصية.
وكشف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية عن حضور رونالدو لمراسم الافتتاح الرسمي لمتحفه في بوليفارد سيتي.
يذكر أن متحف رونالدو يتخذ شكل توقيع النجم البرتغالي، ويحتوي على أهم الجوائز الجماعية والفردية التي حصل عليها، ومنها الكرة الذهبية والحذاء الذهبي وكأس دوري أبطال أوروبا.
كما يوجد تمثال من الشمع لكريستيانو، حيث يتاح للزائر التصوير بجانبه، ثم الممر الذي يتضمن مجموعة صور للجوائز الخاصة بالإنجازات الفردية التي حققها الدون، حتى الوصول إلى المتجر لاقتناء المنتجات التذكارية.
وهناك أيضا تجربة تفاعلية أخرى خارج المتحف، وهي عبارة عن قفزة رونالدو الشهيرة لتسديد الكرة بالرأس.