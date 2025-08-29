المفوضية الأوروبية: أمامنا 30 يوما للتوصل إلى حل دبلوماسي لملف إيران النووي
بعد الـ 3 نقاط.. الأهلي السعودي يشعل صراعا جديدا مع نيوم

بعد الـ 3 نقاط.. الأهلي السعودي يشعل صراعا جديدا مع نيوم
مباراة الأهلي ونيوم في الدوري السعوديالمصدر: حساب الأهلي السعودي عبر إكس
29 أغسطس 2025، 7:08 ص

افتتح الأهلي مشواره في الدوري السعودي بفوز مثير على حساب ضيفه نيوم الصاعد حديثاً بهدف دون رد سجله اللاعب الإنجليزي إيفان توني، مساء أمس الخميس.

وحصد الأهلي أول 3 نقاط في مشواره بدوري روشن هذا الموسم على حساب نادي نيوم الذي قدم عرضاً جيداً.

 ودخل الأهلي صراعاً جديداً مع نيوم على صفقة مميزة لتدعيم الصفوف قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي.

 وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فإن الأهلي ونيوم يتصارعان حالياً على الفوز بصفقة اللاعب عون السلولي مدافع نادي التعاون.

وأشارت إلى أن الناديين تقدما بعروض لإدارة التعاون للحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ 26 عاماً.

عون السلولي

وبدأ السلولي مشواره مع فريق الناشئين بنادي الاتحاد قبل تصعيده للفريق الأول عام 2017.

ورحل عون السلولي بعد أن لعب موسمين للفريق الأول بنادي الاتحاد، وانضم إلى الفيحاء في صيف 2019 ثم انضم إلى النهضة على سبيل الإعارة قبل نهاية عقده في صيف 2021.

وانضم اللاعب إلى صفوف نادي التعاون في أغسطس 2021، ويرتبط بعقد يمتد حتى صيف 2027.

وخاض السلولي 82 مباراة بقميص التعاون، كما يمتلك في رصيده 10 مباريات دولية مع المنتخب السعودي.

 

