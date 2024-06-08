"تعويذة أنشيلوتي" يظهر مهارات خارقة في أول مشاركة دولية له (فيديو وصور)
أظهر جيرمي دي ليون لاعب ريال مدريد الإسباني الصاعد والذي أُطلق عليه "تعويذة أنشيلوتي" مهارة رائعة، خلال ظهوره الأول مع منتخب بلاده دولة بورتوريكو، في مباراتها أمام السلفادور، بتصفيات الكونكاكاف المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وتعادلت السلفادور 0-0 أمام بورتوريكو يوم الخميس 6 يونيو 2024 في الجولة الثانية من المجموعة السادسة من تصفيات الكونكاكاف، المؤهلة إلى كأس العالم 2026 على ملعب كوسكاتلان.
وفشل الفريقان في هز الشباك، لتنتهي المباراة بحصول كل منتخب على نقطة.
ولكن خلال أحداث اللقاء، أظهر جيرمي دي ليون مهارة رائعة، في ظهوره الدولي الأول مع منتخب بلاده.
وأظهرت لقطات تليفزيونية، قيام جيرمي دي ليون بمراوغات مذهلة للاعبي الخصم، ما تسبب في اللعب بخشونة ضده.
كما قام جيرمي دي ليون بالوقوف على الكرة، في لقطة مهارية رائعة.
وفي النهاية وجه اللاعب الشاب رسالة إلى جماهير بلاده قال فيها: "فخور بظهوري لأول مرة مع منتخب بلدي، لقد بذلت قصارى جهدي للحصول على نقطة في ملعب معقد، ونحن في انتظاركم يوم 11 في لوبرييل".
يذكر أن شهرة جيريمي دي ليون بدأت عندما قرر نادي ريال مدريد، اصطحاب لاعبه الشاب جناح فريق "الكاستيا"، مع بعثة الفريق المسافرة إلى لندن، لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا في ويمبلي أمام دورتموند، رغم عدم تسجيله في قائمة النادي للبطولة.
وبالفعل كان اللاعب الشاب تميمة الحظ بالنسبة لأنشيلوتي، وتوج ريال مدريد باللقب، وقام اللاعب القادم من بورتوريكو برفع كأس دوري أبطال أوروبا أمام الجماهير.
ولم تكن هذه هي الرحلة الأولى له، حيث كان جيريمي جزءًا من بعثة ريال مدريد التي سافرت لمواجهة مانشستر سيتي في إياب ربع النهائي.
جيريمي دي ليون سافر أيضًا، مع الفريق إلى ألمانيا في مواجهة بايرن ميونخ، وشارك في تدريب لاعبي ريال مدريد في ملعب أليانز أرينا.