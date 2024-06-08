"تعويذة أنشيلوتي" يظهر مهارات خارقة في أول مشاركة دولية له (فيديو وصور)

وتعادلت السلفادور 0-0 أمام بورتوريكو يوم الخميس 6 يونيو 2024 في الجولة الثانية من المجموعة السادسة من تصفيات الكونكاكاف، المؤهلة إلى كأس العالم 2026 على ملعب كوسكاتلان.

وفشل الفريقان في هز الشباك، لتنتهي المباراة بحصول كل منتخب على نقطة.

ولكن خلال أحداث اللقاء، أظهر جيرمي دي ليون مهارة رائعة، في ظهوره الدولي الأول مع منتخب بلاده.

وأظهرت لقطات تليفزيونية، قيام جيرمي دي ليون بمراوغات مذهلة للاعبي الخصم، ما تسبب في اللعب بخشونة ضده.

كما قام جيرمي دي ليون بالوقوف على الكرة، في لقطة مهارية رائعة.

وفي النهاية وجه اللاعب الشاب رسالة إلى جماهير بلاده قال فيها: "فخور بظهوري لأول مرة مع منتخب بلدي، لقد بذلت قصارى جهدي للحصول على نقطة في ملعب معقد، ونحن في انتظاركم يوم 11 في لوبرييل".