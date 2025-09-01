لم أعترف بشيء.. حكم مباراة برشلونة وفاليكانو يفجّر أزمة جديدة

كتب: نور الدين ميفراني

أثار ماثيو بوسكستس، حكم مباراة رايو فاليكانو ضد برشلونة في الدوري الإسباني، جدلًا جديدًا بعدما أنكر اعترافه بخطئه بإعلان ضربة جزاء.

أخبار ذات علاقة بيان رسمي حول فضيحة الـ(VAR) في مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

وكان إيزي بالازون لاعب رايو فاليكانو قد أخبر زملاءه في نفق غرف الملابس أثناء العودة للعب الشوط الثاني أنه تحدث مع الحكم واعترف بخطئه.

وقال اللاعب: "يا شباب لقد اعترف الحكم للتو بخطئه، لقد اعترف بذلك".

لكن الحكم أمام لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم أنكر اعترافه بالخطأ، وأكد أن اللاعب إيزي بالازون يكذب.

وشهدت المباراة جدلًا كبيرًا بسبب عطل تقنية حكم الفيديو قبل المباراة، مع فشل محاولات إصلاحها، مما جعل حكم المباراة تحت الضغط.

وأعلن الحكم ماثيو بوسكيتس ضربة جزاء قرب نهاية الشوط الأول مشكوكًا في صحتها لصالح النجم لامين يامال، سجل منها الهدف الأول لبرشلونة.

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، وفقد برشلونة أول نقطتين في الدوري هذا الموسم.